¿Quién es Anuel AA y por qué preocupó a sus fans?

Tal vez escuchaste recientemente hablar de Anuel AA, pero si te preguntas quién es, te adelantamos que recientemente preocupó a sus fans.

Anuel AA es un cantante originario de Puerto Rico y es conocido por temas como La Jeepeta, China y La Bebé, que se han popularizado por su ritmo y la presencia que han tenido en redes sociales, además de las colaboraciones que ha hecho con artistas internacionales como Cardi B, J Balvin y Karol G, entre otras.

Sin embargo, hace unas horas preocupó a sus seguidores con un mensaje en el que se despedía: “Por eso me voy… ADIÓS!!!!!”, escribió el artista puertorriqueño.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El mensaje fue difundido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 23 millones de seguidores, y donde escribió: “algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy… adiós”.

Ver esta publicación en Instagram ✍🏼✌🏽🖕🏼 Una publicación compartida por “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) el 29 de Oct de 2020 a las 3:45 PDT

Además de la imagen, los comentarios en la publicación levantaron la sospecha de sus seguidores. Aunque algunos le daban ánimos de continuar, otros le decían que no volviera.

Más datos sobre quién es Anuel AA

Su nombre completo es Emmanue Gazmey Santiago

Nació el 27 de noviembre de 1992

Inició su carrera en 2010 y ha llamado la atención por sus letras explícitas

En 2016 fue detenido al ser acusado por posesión ilícitas de armas de fuego y, aunque fue sentenciado a 30 meses de prisión, solo estuvo 10 meses debido a su buena conducta

Si aún no te suena, te compartimos una de sus canciones más populares para que nos digas qué opinas de su música.