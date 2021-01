¿Quién es Armie Hammer y por qué lo acusan de canibalismo? Aquí toda la historia

Esta mañana el nombre de Armie Hammer comenzó a volverse tendencia, luego de que desde el fin de semana comenzara a ser acusado de canibalismo, por lo que aquí te explicamos todo lo que ha sucedido y lo que se sabe hasta el momento, así como quién es Armie Hammer.

Armie Hammer es un actor originario de Santa Mónica, California. Tiene 34 años y su fama mundial llegó con la cinta Call me by your Name, que ganó un Oscar por mejor guion adaptado y que protagonizó al lado del actor Timothée Chalamet.

Sin embargo, el actor también ha participado en proyectos como The Social Network, El Llanero Solitario, Mine y Cars 3.

Ahora que ya sabes quién es Armie Hammer, te decimos por qué se volvió tendencia y por qué lo acusan de canibalismo

Hace unos días se dieron a conocer las conversaciones que distintas mujeres mantuvieron con el actor, en donde les dice que quiere beber su sangre o, literalmente, comer su carne e incluso hizo declaraciones sobre sus deseos de romper huesos y de violación.

Aunque estas conversaciones no se han confirmado, incluso se dio a conocer que el actor acaba de renunciar a uno de sus papeles en una cinta por el escándalo que ha sucedido en redes sociales.

De acuerdo con la revista Variety, Armie Hammer anunció su salida de la cinta Shotgun Wedding, que protagonizaría junto a Jennifer Lopez.

No voy a responder a esas declaraciones de m*erd*a, pero al ver los ataques en redes en mi contra, en mi buena conciencia, no puedo dejar a mis hijos por cuatro meses para irme a filmar a República Dominicana. Lionsgate me apoya y me siento agradecido por ello”, dijo Hammer a Variety, según lo informó el medio estadounidense.

¿Cuáles son las conversaciones sobre canibalismo?

En las supuestas conversaciones, Armie Hammer incluso habría señalado que es “100 % canibal”. Además, se han hecho públicos algunos videos con las conversaciones entre Hammer y usuarias para señalar la credibilidad de estas.

A través de distintos hilos en Twitter, se ha hecho una recopilación de las conversaciones entre Armie Hammer con distintas usuarias, a las que incluso la actriz Mia Khalifa ha mostado su apoyo a las mujeres que han alzado la voz.

Una de las principales personas en denunciarlo ha sido la usuaria @houseofeffie en Instagram quien tuvo que bloquear al actor y con quien tuvo distintas conversaciones.

Aquí te dejamos algunas capturas de pantalla de las imágenes que ha compartido en Instagram.

Como puedes ver, en las imágenes, el actor habría declarado que mató a un animal y se comió su corazón mientras seguía “caliente”, según lo describe.

Asimismo, la usuaria @houseofeffie ha hablado de que la cinta favorita de Armie Hammer es Rawr, una cinta francesa que habla sobre canibalismo.

