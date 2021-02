Christina Anstead responde críticas de que se ve delgada y que debe comer

La estrella de televisión estadounidense del programa Flip or Flop, Christina Anstead respondió a las críticas de algunos usuarios, quienes han señalado su imagen, diciéndole que se ve delgada e incluso pidiéndole que coma.

A través de su cuenta de Instagram, la originaria de California e inversora inmobiliaria respondió a las críticas de las personas y les aseguró que todo está bien.

La gente está comentando que me veo muy delgada y que necesito comer. En realidad tengo el peso que siempre he tenido, simplemente ustedes me han visto tener bebés y regresar a mi peso original, así que, no se preocupen, todo está bien.