Christina Milian reemplazará a Naya Rivera en Step Up de Starz

El show de televisión Step Up continuará con sus grabaciones, a un año de la muerte de la protagonsita Naya Rivera, quien será reemplazada por la actriz Christina Milian.

De acuerdo con diversos sitios, Lionsgate, quien produce el show de televisión, consultó con los familiares de Rivera, quienes dieron su “bendición” para el nuevo cast que encabezaba la estrella de Glee.

La muerte de Naya fue una pérdida terrible para nuestro mundo que, francamente, nunca dejaremos de llorar. Era casi imposible considerar que pudiera haber alguien tan elegante y cariñosa para ayudarnos a honrar nuestra pérdida y, al mismo tiempo, aportar talento a nuestro espectáculo. Christina es una humana excepcional y una artista deslumbrante y estamos muy felices de que se haya unido a nuestra familia”, señaló en un comunicado Holly Sorensen, productora ejecutiva del programa.

De acuerdo con diversas fuentes, tanto Lionsgate, como los productores, consideraron todas las opciones posibles para continuar con el show luego de la muerte de la actriz en el verano del año pasado.

Esta noticia fue dada a conocer también por la misma Christina Milian a través de su cuenta de Instagram, al compartir una imagen de la grabación con Ne-Yo.

Asimismo, la plataforma Starz mostró la noticia y le dieron la bienvenida a Milian para la tercera temproada del show.

¿Quién es Christina Milian? La nueva protagonista de Step Up

Nacida bajo el nombre de Christine Marie Flores, es una actriz, cantante y compositora de Estados Unidos, nacida en Jersey el 26 de septiembre de 1981.

Como cantante, en 2004, consigió una nominación a un Grammy por Mejor Álbum de R&B contemporáneo con el título It’s About Time.

Es también conocida por su sencillo Dip it Low y por su participación como actriz en proyectos como Be Cool, Pulse, Falling inn Love, El amor no cuesta nada, Bring it on y The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, entre otras.

¿De qué trata Step Up y dónde verlo?

Creado por Sorensen e insipirado en la película homónima, el show Step Up, que se mudó de YouTube a la plataforma Starz, cuenta la historia de Sage Odom (Ne-Yo), quien es un legendario fundador de una escuela de artes en Atlanta.

Collette (el papel interpretado por Naya Rivera y ahora por Christina Milian) es la reina de esta escuela y socia de Sage Odom. Sin embargo, es ella quien construyó y nutrió la academia desde cero con su visión y se abrió camino a la cima.

En la serie, Collette obtuvo un nuevo puesto, como mánager de Sage Odom, todo mientras ocultaba un secreto, así, se ve tentada por la oportunidad de salir de su papel de mujer detrás del hombre y convertirse en una poderosa mujer al frente del hombre.

