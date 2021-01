¿Quién es Cloris Leachman? De Miss Chicago a actriz

El fallecimiento de Cloris Leachman sorprendió al mundo del espectáculo. La estrella ganadora del Oscar estuvo en la industria por décadas y merece ser recordada como un ícono de la actuación en Estados Unidos.

Leachman nació en 1926 en Iowa y su acercamiento al mundo del entretenimiento empezó siendo Miss Chicago en el concurso de belleza Miss America.

Gracias a su actuación como ama de casa solitaria en “The Last Picture Show” (“La última película”) se hizo con el premio Oscar a mejor actriz de reparto en 1972.

Otros de sus memorables papeles fueron el personaje de Frau Blücher en la comedia “Young Frankenstein” y una introvertida vecina en “The Mary Tyler Moore Show”.

Además de su brillante carrera en el mundo del espectáculo hay que conocer quien es Cloris Leachman a través de su personalidad.

Básicamente no me importa cómo me veo, fea o bella , dijo en una entrevista en 1973, mostrando una parte de su manera de ser. No creo que la belleza se trate de eso. En un solo día cualquiera de nosotros es feo o bello. Me rompió el corazón que no pude ser la bruja de ‘The Wizard of Oz’ (‘El mago de Oz’) Pero también me gustaría ser la bruja buena. Phyllis combina los dos .

Otras de sus palabras memorables fueron: De alguna manera soy así en la vida, soy mágica, creo en la magia. Se supone que hay un punto en la vida en el que se supone que debes dejar de creer en eso, pero yo todavía no llego ahí .

En 1953, Leachman se casó con George Englund con quien tuvo cinco hijos: Adam, Bryan, George, Morgan y Dinah. Lamentablemente, Bryan Englund falleció a sus 30 años en 1986. Para el momento de la muerte de su hijo, Leachman y Englund ya tenían 7 años de separados.