¿Quién es David Dobrik y por qué es tendencia?

Durante la última semana, el nombre de David Dobrik no ha parado de ser tendencia y estar entre lo más buscado, por eso te contamos quién es y qué fue lo que hizo.

David Julian Dobrik, de 24 años, es un youtuber de origen eslovaco, quien comenzó a cosechar su fama a través de la desaparecida plataforma Vine.

A finales del 2014 creó su canal de YouTube, en donde actualmente tiene 18 millones de suscriptores, mientras que en otras plataformas, como Instagram, tiene 14 millones de seguidores.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Asimismo, Dobrik, junto con sus amigos, comenzaron The Vlog Squad con secciones rotativas de sus integrantes.

Pero, recientemente, integrantes de The Vlog Squad han sido señalados de abuso sexual.

¿Por qué David Dobrik es tendencia y qué tiene que ver con The Vlog Squad?

Ahora que ya sabes quién es David Dobrik, te contamos por qué es tendencia y qué fue lo que hizo.

Una mujer, quien participó en uno de los videos de The Vlog Squad acusó violación y agresión sexual por parte de un miembro de Vlog Squad, Dominykas Zeglaitis.

En esta acusación, se señaló que Dobrik organizó una fiesta, en 2018, en la que, según dijo, miembros de Vlog Squad le dieron alcohol y se intoxicaron hasta el punto de perder el conocimiento.

Luego, dijo la joven, estuvo involucrada sexualmente con Zeglaitis, también conocido como Durte Dom, sin que ella pudiera dar su consentimiento.

Aunque Dobrik no participó, su nombre ha sido ligado al de The Vlog Squad, sin embargo, la acusación de la mujer no es la única que enfrenta el Youtuber radicado en Estados Unidos.

En febrero, un exintegrante de The Vlog Squad, Seth Francois, habló sobre cómo Dobrik y Jason Nash, otro mienbro de Vlog Squad, lo engañaron para besar a Nash.

Durante un podcast, Seth dijo que le habían hecho creer que besaría a la modelo Corinna Kopf y le vendaron los ojos, pero, en su lugar, besó a Jason Nash, un hombre de 45 años.

David Dobrik se disculpa por lo que ha hecho en sus videos

En un reciente video de poco más de 2 minutos, llamado Let’s Talk, David Dobrik ha hablado sobre todos estos temas y pidió disculpas por sus acciones.

En este video, Dobrik abordó las acusasciones de violación y agresión sexual contra miembros anteriores y actuales de su equipo de Vlog Squad.

El consentimiento es algo súper, súper importante para mí. Ya sea que esté filmando con un amigo o un extraño, me aseguro de que cualquier video que publique tenga la aprobación de esa persona”, señaló Dobrik.

Con la situación de Seth, lo siento por Seth. Solo quiero hacer videos en los que todos los que participan disfruten y se diviertan. Fallé en ese video y lo siento mucho, de verdad me arrepiento”, dijo sobre la acusación de Seth de ser agredido sexualmente al engañarlo para besar a otro hombre.

Sobre la acusación de violación de Zeglaitis, David no mencionó su nombre específico, pero sí dijo que se ha distanciado de algunos de sus amigos.

Estoy realmente decepcionado de algunos de mis amigos y, por esa razón, me he separado de muchos de ellos”, puntualizó.

Como parte de las acusaciones y la forma en que se ha ligado su nombre, David Dobrik se separó de la app Dispo, de la que fue cofundador, según señaló para no afectar la imagen de la marca.

Aquí te dejamos el video Let’s Talk con el que David Dobrik pidió disculpas.