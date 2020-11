Con la salida de la tercera temporada de The Crown, la Princesa Diana de Gales volvió a ser tema de conversación en redes sociales, no sólo por su polémica vida sino por todos los secretos que no se han revelado hasta el día de hoy

¿Quién es Diana, Princesa de Gales y por qué la recuerdan en ‘The Crown’?

Muchos pasajes de su vida se han contado desde su trágico fallecimiento hace 23 años, algunas anécdotas han quedado en el olvido, pero no su legado que dejó en vida una de las mujeres más carismáticas del Reino Unido.

La vida de Lady Di fue muy dura, desde niña Diana Frances Spencer vio como sus padres se divorciaban. Su madre se fue a vivir con el multimillonario Peter Shan Kidd, mientras que ella y sus hermanos continuaron su con papá.

Todos estos pasajes son parte del retrato de Lady Di en la nueva serie de Netflix, “The Crown”, donde repasan en la tercera temporada algunos pasajes inéditos de la Princesa de Gales.

Nunca superó la partida de su mamá

Recordemos que Lady Di nació el 1 de julio de 1961 en Sandringha, en el seno de una familia aristocrática, y sus padres eran John Spencer y Frances Burke, hija de los barones de Fermoy.

La partida de su madre fue un evento que Diana nunca superó. En 1976, su padre John Spencer se casó con Raine, condesa de Dartmouth, pero Lady Di siempre se negó a vivir bajo el seno de este matrimonio y nunca tuvo un hogar fijo.

Diana ingresó a la escuela Silfield Kings Lynn, en Norfolk, más tarde en Riddlesworth Hall también y en la West Heath Girls’ School en Sevenoaks, Kent, pero en ninguna tuvo una participación brillante como estudiante.

El baile y los deportes eran su verdadera pasión

Pero hubo una pasión que siempre movió a Diana, la natación, deporte que practicó hasta el último día de su vida y que le tomó amor desde los 16 años.

También quiso ser bailarina, de vez en cuando hacía castings y asistió a clases de ballet personalizadas para pulir su técnica y movimientos sobre el aire.

Antes de cumplir 17 años se mudó a Londres, a un apartamento en la zona de Kensington y Chelsea, donde trabajó en una guardería. Así es, de forma increíble un miembro de la realeza vivía de un oficio común y corriente con la demás gente.

Un matrimonio arreglado con Carlos

En febrero de 1981, su familia arregla un matrimonio con el Príncipe Carlos, principal heredero a la corona británica y a quien conocía desde la infancia.

Recordemos que Diana era 13 años más joven que Carlos, así que su matrimonio se llevó todos los reflectores de la prensa que cubría a la corona británica

La boda con Carlos se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres, evento que reunió a todas las casas reales con excepción del rey Juan Carlos I de España, quien declinó la invitación.

Nunca quiso dar a luz en el Palacio Real

Un hecho que llamó la atención fue que Lady Di se negó a dar a luz en el Palacio Real, algo que ocurrió el 21 de junio de 1982 y ahí nació Guillermo en el hospital Saint Mary de Londres.

Enrique, mejor conocido como Harry también nació en ese lugar en septiembre de 1985 y la familia real se sintió atropellada por Diana, quien nunca aceptó las reglas reales que había que seguir.

Sufrió diversas enfermedades desde joven

Como sabía que Carlos nunca terminó su relación con Camila, Diana sufrió diversos problemas de salud como Bulimia y Anorexia, esto, por la ansiedad que padecía al saber que su esposo nunca le fue fiel.

Un divorcio que fue un escándalo

De esta forma duraron varios años, hasta que Diana se cansó y el 28 de agosto de 1996 se divorció del Príncipe Carlos, evento que fue todo un escándalo a nivel mundial.

Gracias a este movimiento Diana dejó el título de alteza, pero no dejaba de ser parte de la realeza. Una vez que se separó de Carlos, la filantropía fue la salida de Diana para dejar atrás su pasado y se dedicó a ayudar a la gente.

La filantropía era su verdadera vocación

De esta forma, Diana se dedicó a ayudar a enfermos de VIH principalmente y tuvo otras relaciones, una con el militar James Hewitt y otras con el médico paquistaní, Hasnat Khan.

Ninguna de estas dos relaciones funcionó y en 1997, Diana eligió a Dodi como su nueva pareja, y era nada más hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed.

Una muerte inesperada al lado de su pareja

La vida de Diana parecía que se arreglaba poco a poco, sin embargo, el 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi salieron huyendo de un restaurante con otras dos personas, pero el conductor, Henry Paul iba en estado de ebriedad.

De pronto, el auto en el que viajaban terminó estrellándose en una curva y quedó inservible en el momento. Las víctimas fueron Dodi, Lady Di y Henry Paul, pero sólo el guardaespaldas pudo sobrevivir a este trágico accidente.

El funeral de Lady Di convocó a millones de personas en Inglaterra, la familia real decidió que sus restos descansaran en la abadía de Westminster.

Así terminaron los días de una Princesa, quien no conoció un cuento de hadas y que tuvo más bien una vida trágica hasta el final de sus días. ¡Descanse en Paz príncesa Diana!