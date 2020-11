En los últimos cinco años las personalidades han cambiado de giro. Antes, artistas, músicos, actores y personajes del mundo de la farándula eran parte del séquito de la gente que parecía intocable.

Hoy en día las cosas no han cambiado mucho, sin embargo, ese lugar ya no es exclusivo de ellos y diversas personalidades han tomado el lugar de los famosos por colocar contenido en plataformas de redes sociales.

¿Quién es Dross y por qué es uno de los YouTubers más famosos en el mundo?

Es así como surgieron los TikTokeros, Twitstars, Blogueros y YouTubers, son los amos de la industria digital debido a su alcance e interacción que tienen. No importa que su contenido no sea lo que todos esperan, si crea conversación entonces tiene una ventaja sobre muchos famosos que no la tienen.

¿Cuál es el nombre real de Dross?

Uno de ellos es Dross, quien usa ese seudónimo y su nombre real es Ángel David Revilla, y es toda una personalidad en el mundo de YouTube gracias a sus extraños videos que sube a la red.

El éxito de Dross se debe principalmente a este tipo de videos, algunos de ellos terroríficos y por demás extraños y se ha convertido en un personaje único en las redes sociales como YouTube.

¿Cómo inició la carrera de Dross?

Recordemos que Dross se inició con un pequeño Blog, donde su diseño era sencillo y no tenía más allá que experiencias y vivencias en el día a día.

Hay que señalar que Dross no es un improvisado, existe desde la era de los foros, esos que muchos millenials no conocieron y que es el origen de las redes sociales.

Su contenido en YouTube genera millones de visitas

Ahora, con su traslado a YouTube las temáticas perturbadoras o terroríficas son su fuerte, así como reportajes relacionados a fenómenos paranormales. Algo parecido a lo que hacía Jaime Maussan o Carlos Trejo en los espacios que les ofrecían.

¿Cuándo y en dónde nació Dross?

Dross nació el 16 de julio de 1982 en Caracas, Venezuela, ejerció periodismo escribiendo para una revista médica y en 2007 decidió radicar en Argentina.

¿Cómo nació el apodo de Dross?

Su gusto por los fenómenos paranormales lo llevó a crear un blog cuyo nombre surgió de un accidente ortográfico, de ahí viene el famoso “nickname” de Dross.

“Me acordé de un luchador de la WWE (en aquel entonces la WWF) llamado Warren Droz y yo me equivoqué y lo puse con dos “eses” y lo demás es historia”, narró Dross en una entrevista.

Sus videos cuentan con más de 8 millones de suscriptores, los cuales son fieles al contenido que postea esta personalidad.

Si no lo conocen, aquí les dejamos un par de videos de este famoso YouTuber llamado Dross, quien es uno de los líderes digitales del momento: