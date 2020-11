¿Quién es el Grand Almirante Thrawn? Mencionado en The Mandalorian

En el último capítulo de The Mandalorian, la ex jedi, Ahsoka Tano mencionó que buscaba al Grand Almirante Thrawn, algo que hizo estallar a los fans de Star Wars, pues es uno de los personajes más queridos del extinto Universo Expandido y que ya hizo su debut en el canon de Disney.

La nueva serie de Star Wars no se ha cansado de sorprender a todos, especialmente en esta segunda temporada, con la aparición de Boba Fett, Bo-Katan Kryze y recientemente de Ahsoka Tano. Pero las cosas no quedan ahí, pues se abrió la posibilidad de ver al Grand Almirante Thrawn en un futuro.

¿Quién es el Grand Almirante Thrawn?

Cuando George Lucas creó la primera trilogía, dio autorización para la creación de novelas, cómics y videojuegos, los cuales complementarían la saga por muchos años, con historias posteriores a lo que pasó en el Regreso del Jedi (The Return of the Jedi), después también se haría material referente a las precuelas. A todo esto se le dio el nombre de Universo Expandido.

En 1991, Timothy Zahn creó la novela y posterior cómic llamado Heredero del Imperio, (Heir of the Empire), donde contaba la historia de lo que había sucedido con el Imperio tras la muerte de Palpatine.

En esta historia apareció el Grand Almirante Thrawn, quien tenía bajo su poder a la mayor flota de lo que aún quedaba del régimen que dominó la galaxia. Después de enfrentar a Luke Skywalker, Han Solo, Leía Organa y el grupo de héroes, Thrawn es asesinado.

Sin embargo volvió en las novelas Espectro del pasado (Specter of the Past) y Visión del futuro (Vision of the Future), donde un remanente imperial que no quiere rendirse ante la Nueva República logra revivirlo gracias a la clonación.

También se supo que Thrawn estuvo ausente por mucho tiempo del Imperio, porque exploró los confines de la galaxia e incluso descubrió la amenaza de los Yuuzhan Vong, quienes serían antagonistas de otras historias en Star Wars.

El Grand Almirante Thrawn en el canon Disney

Con la compra de Star Wars de parte de Disney, todo el Universo Expandido dejó de formar parte del canon y se le destinó la línea Legends, lugar al que fueron enviadas todas las historias del oficial imperial.

Para muchos fans esto fue un duro golpe, pues quedaron en el olvido personajes como Kyle Katarn, Mara Jade, Darth Revan y muchos más, incluyendo a Thrawn, además de decenas de historias, algunas buenas, otras no tanto, pero que llevaban más de 30 años de construcción.

Sin embargo, algunas cosas han sido rescatadas poco a poco y el personaje más emblemático en regresar a escena es precisamente el Grand Almirante Trhawn.

Este militar hizo su regreso para la serie Rebels, donde es el antagonista principal de varias de las temporadas y pone en predicamento a los héroes en varias ocasiones, pues su inteligencia es impresionante, algo que comparte con su contraparte del antiguo canon.

Finalmente junto al aprendiz Jedi, Ezra Bridger, se perdió en los confines del hiperespacio, pues unas criaturas llamadas Purrgils (que pueden viajar por el hiperespacio), se los llevaron en uno de sus saltos (lo que explica su ausencia en la trilogía original).

Hasta el momento no se sabe qué pasó con ambos, pero por lo que dijo Ashoka en el episodio 13 de The Mandalorian al vencer a la magistrada, al menos Thrawn parece estar vivo.

Posible responsable de la Primera Orden

Además de su aparición en la serie, el Grand Almirante Thrawn tiene una trilogía de libros, (escrita por el mismo creador del personaje, Timothy Zahn), los cuales cuentan su historia antes de la serie de Rebels.

En estos se revela que el conocimiento del oficial imperial de las regiones desconocidas de la galaxia, ayudaron que los remanentes imperiales se escondieran en éstas y crearan más tarde la Primera Orden, además que habría ayudado a que Exegol se convirtiera en el hogar de la Última Orden y el nuevo cuerpo del Emperador Palpatine.