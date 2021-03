¿Quién es el nuevo Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier? ¡Spoilers!

El universo cinematográfico de Marvel (MCU) sigue creciendo y luego del éxito de la primera temporada de WandaVision llegó a Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, por eso te decimos quién es el nuevo Capitán América.

Ten cuidado, porque habrá varios spoilers.

Y es que ahora es el turno de Sam Wilson, conocido como Falcon, y Bucky Barnes, Soldado del Invierno, de continuar narrando la historia del Universo Marvel.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Algo que ha llamado la atención es que el Capitán América ya no es Chris Evans, quien dio vida al papel durante 8 años y en 7 películas, además, el reparto está protagonizado por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

Para entender qué pasa hay que recordar que durante Avengers: Endgame, Steve Rogers (Chris Evans) entregó su escudo a Sam.

¿Qué pasó al final del primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno?

El primer capítulo mostró las dificultades a las que se ha enfrentado Sam, quien, después de recibir el escudo lo entregó al gobierno.

Asimismo, Sam está pasando por momentos económicamente difíciles y con problemas para apoyar el negocio de su familia.

Por su parte, Bucky está luchando con las consecuencias personales de haber sido utilizado por Hydra para cometer todo tipo de crímenes.

Lo que más llamó la atención de los fans es que al final del capítulo apareció un nuevo Capitán América y que, claro, no es Steve Rogers.

Se trata de Wyatt Russell, actor de Operación Overlord y Comando Especial 2, quien aparece en pantalla con el nombre de John Walker.

Algunass personas lo odiarán y otras personas van a amarlo. Las películas y los programas de televisión son para tocar las emociones de las personas y espero que este show lo haga. Espero que no me odien mucho, aunque supongo que sería un honor ser odiado en el Universo Marvel”, dijo el actor a USA Today.

¿Quién es Wyatt Russell el nuevo Capitán América?

Wyatt Russell tiene 34 años y es originario de Los Ángeles, California.

Mide 1.87 metros y es hijo de Kurt Russell (Las Crónicas de Navidad) y Goldie Hawn (Death Becomes Her).

Claro está que no es el único famoso en su familia, pues de hecho es hermano de Boston Russell, Kate Hudson y Oliver Hudson.

Los capítulos de The Falcon and the Winter Soldier se estrenan todos los viernes a través de Disney+. como sucedió con WandaVision.