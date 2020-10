¿Quién es Kim Kardashian?

La curvilínea Kim, hija de la conductora Kris Jenner, saltó a la fama gracias a un video pornográfico en el que ella y su entonces novio, el rapero Ray J, eran los protagonistas, el cual fue grabado en 2003 y hecho público en 2006.

Antes de eso Kim era sólo la asistente de la socialité Paris Hilton, quien entonces la eclipsaba, Ray J llegó a comentar incluso que fue la misma Kris Jenner quien convenció a Kim de hacer el video XXX y difundirlo.

Asimismo, se dijo que fue la propia Kris quien negoció el acuerdo con Vivid Entertainment, una conocida firma de cine pornografico, para la difusión de la polémica cinta, aunque públicamente se comentó que hubo una demanda de Kim hacia la distribuidora, lo que le dejó un acuerdo por 5 millones de dólares.

El salto a la fama de Kim sirvió también para su familia, pues un año después de que se conociera el video sexual, salió al aire el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, poniendo a toda la dinastía Kardashian bajo los reflectores.

Kris Jenner también tuvo que ver en el lanzamiento de este programa, pues alertó a E! sobre la venidera fama de su hija y los convenció de crear el exitoso reality.

Sin importar cómo hayan sido las circunstancias de la difusión del video, si el escándalo fue premeditado o no, es un hecho que fue el trampolín para el éxito de la familia.

En 2011 llamó nuevamente la atención debido a su controversial boda con Kris Humphries, matrimonio que duró sólo 72 días. Tanto Kim como su madre resultaron muy beneficiadas de esta corta unión, pues obtuvieron ganancias por más de 40 millones de dólares entre exclusivas por anuncios de boda, fotos y la transmisión del evento.

Ya consolidada como una celebridad, la relación de esta mujer con el rapero Kanye West, que inició en 2014 no podía hacer más que colocarla a ella y a su familia en la cima.

Las redes sociales han sido un factor fundamental en la fama de Kim: para nada es raro ver una foto de ella en poca ropa o exhibiendo su voluptuoso cuerpo ante sus miles de seguidores.