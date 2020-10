¿Quién es Kimberly Loaiza? La influencer mexicana que se apodera de las redes sociales

¿Quién es Kimberly Loaiza? y por qué es la mexicana con más seguidores en Tik Tok, donde supera a Juanpa Zurita y Luisito Comunica.

Kimberly Loaiza comenzó su trayectoria en Youtube, donde tiene 26 millones de suscriptores y donde aborda temas de belleza, moda y de su vida privada.

Aunque comenzó haciendo videos en Youtube hace tres años y medio, donde la conocen como La Lindura Mayor, ha sabido aprovechar su popularidad para incursionar en otros campos como la música.

Este año ha lanzado canciones como No seas celoso, que tiene 154 millones de reproducciones en Youtube, Me perdiste (54 millones de reproducciones) y Bye bye (44 millones de reproducciones).

Hace cuatro semanas lanzó el tema Do it! con el dúo Dimitri vegas & Like Mike, que ya tiene 24 millones de reproducciones.

Además, ha hecho colaboraciones con artistas como James Charles, quien es conocido por sus tutoriales y productos de maquillaje en Estados Unidos.

Si tú también te preguntas ¿Quién es Kimberly Loaiza? aquí te dejamos unos datos generales