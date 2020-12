¿Quién es la Angelina Jolie iraní? y ¿Por qué la condenaron a 10 años de cárcel?

Sahar Tabar es una joven iraní que comenzó a ganarse fama por su parecido con la actriz Angelina Jolie, aunque con un toque oscuro, como una especie de cadáver o zombie y recientemente fue condenada a 10 años de prisión, aquí te decimos por qué y quién es la Angelina Jolie iraní.

El verdadero nombre de Sahar Tabar es Fatemeh Khishvand, tiene 19 años y se ha vuelto tendencia en redes sociales tras la condena que recibió, pero ¿fue por parecerse a la actriz de Maléfica?

La historia de la condena se ha dado a conocer gracias a la intervención de una activista y defensora de los derechos de las mujeres, quien ha estado intentando contactar a Angelina Jolie para pedirle ayuda.

De acuerdo con la activista: “Irán tiene una historia de atormentar a las mujeres. Necesitamos estar unidos contra este ‘apartheid’ de género”.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, la joven fue condenada a 10 años de cárcel en Irán acusada de “corromper a los jóvenes”.

Sahar Tabar, la Angelina Jolie israelí, tiene 19 años y fue arrestada hace un año por sus actividades en las redes sociales, donde solía publicar fotos distorsionadas de ella con maquillaje para parecerse a la actriz estadounidense y en un momento llegó a superar los 485 mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, este mismo contenido que le trajo fama fue el motivo por el que las autoridades israelíes se han excusado para encarcelar y condenar a la joven por su “falta de respeto a la República Islámica“.

Este fue el mensaje que lanzó Masih Alinejad, periodista y activista israelí, quien a dado a conocer el caso de la joven estrella de Instagram.

10 years jail for Iranian Instagramer who used make up & Photoshop to become a zombie Angelina Jolie.

Sahar Tabar is only 19. Her joke landed her in jail. Her mother cries every day to get her innocent daughter freed. Dear Angelina Jolie! we need your voice here. Help us. pic.twitter.com/0QTzSv2c5v

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020