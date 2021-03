¿Quién es la nueva novia de Cole Sprouse de Riverdale?

Cole Sprouse, estrella de Riverdale parece estar estrenando un nuevo romance. El actor se ha dejado ver de la mano de la modelo canadiense Ari Fournier en Vancouver, Canadá.

La pareja salió a almorzar y después disfrutaron de un paseo por el histórico vecindario de Gastown. Según datos de Page Six, Ari es la segunda modelo con quien se le ha relacionado al actor. Cole vestía una chaqueta gris y Ari lucía una gabardina de cuero. Ambos portaban una mascarilla, que luego se retiraron. En octubre, al protagonista de Riverdale se le vio acompañado de la también modelo Reina Silva.

Sprouse se separó de su novia de toda la vida y coprotagonista de Riverdale Lili Reinhart el año pasado, según reportes de Page Six. La pareja se separó a principios de 2020, y el actor confirmó los rumores en una publicación de Instagram en agosto.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma más permanente en marzo”, escribió.

“Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y apreciaré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches no importa “.

View this post on Instagram A post shared by Cole Sprouse (@colesprouse)

¿Quién es Ari Fournier, la nueva pareja de Cole Sprouse?

Ari Fournier, la nueva pareja de Sprouse es una modelo canadiense que labora para la Agencia Elite Models.

Tal parece que Fournier es muy activa en redes sociales pues constantemente sube fotos a su Instagram y videos a su YouTube, en donde habla acerca de sus viajes y experiencias en el modelaje. Fournier tiene más de 81 mil seguidores en Instagram.

La joven de 16 años es amante de los perros y caballos, los cuales muestra constantemente en sus fotografías.