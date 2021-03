¿Quién es Lil Nas X y por qué siempre es tendencia?

Seguro has escuchado el nombre de Lil Nas X, por eso, aquí te decimos quién es y por qué constantemente es tendencia.

Se trata de Montero Lamar Hill, rapero, cantante y compositor de Lithia Springs, Georgia.

A sus 21 años, Lil Nas X ha cosechado varios éxitos, entre ellos Old Town Road (2019), Panini (2019) y Holiday (2020).

Recientemente Lil Nas X estrenó el video de su canción Montero (Call me by your name) y ha ocasionado gran revuelo.

En solo unas horas, el video ha superado los 3 millones de reproducciones y rápidamente se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok.

En el video, de poco más de 3 minutos, el rapero originario de Georgia mostró su versión de Adán y Eva y llegó al infierno.

Después de descender por los círculos del infierno, Lil Nas X llega con Satánas para bailarle, entretenerlo y matarlo para apoderarse de su reino.

Como te dijimos, este no es el único éxito del cantante. Cuando lanzó Holiday en noviembre del año pasado, el intérprete se volvió tendencia al publicar el video.

Actualmente dicho material tiene más de 130 millones de reproducciones, por lo que es fácil darse cuenta que el rapero sabe cómo posicionarse entre las tendencias.

Otra de las razones por las que Lil Nas X es constantemente tendencia es por sus publicaciones en redes sociales.

En plataformas como Instagram, suma más de 6.6 millones de seguidores, mientras que en Twitter tiene 5.7 millones de followers y en YouTube más de 11.8 millones de suscriptores.

En Halloween, Lil Nas X se volvió tendencia por compartir una imagen de cómo luciría siendo Nicki Minaj.

Lil Nas X ha colaborado con artistas como Cardi B, Billy Ray Cyrus y Travis Baker.

Lil Nas X se declaró abiertamente homosexual en las fiestas del Orgullo Gay del 2019 y, de acuerdo con el cantante, su más reciente canción, Montero, está dedicada a su yo de 14 años.

Querido Montero de 14 años, escribí una canción con nuestro nombre. Trata de un chico que conocí el verano pasado. Sé que prometimos nunca salir del armario públicamente, sé que prometimos nunca ser ‘ese’ tipo de persona gay.