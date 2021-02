¿Quién es Lindsey Boylan y por qué es noticia?

Lindsey Boylan es una exasistente del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y su nombre se convirtió en tendencia luego de que publicara una reveladora recopilación de inquietantes episodios sufridos con su exjefe.

El texto fue publicado en la plataforma Medium y pormenoriza las acusaciones realizadas inicialmente por Lindsey Boylan contra Andrew Cuomo en Twitter.

De acuerdo con la narración de Boylan, los episodios de acoso ocurrieron reiteradamente a la largo de los años que trabajó con el gobernador.

Según ella, el mandatario le dirigía frases con insinuaciones sexuales e incluso llegó a citarla a solas en su oficina para hacerle referencias sobre el romance extramatrimonial entre el expresidente Bill Clinton y Monica Lewinsky, quien fue trabajadora de la Casa Blanca.

Traté de excusar su comportamiento. Me dije a mí misma “son solo palabras”. Pero eso cambió después de una reunión informativa individual con el gobernador para actualizarlo sobre proyectos económicos y de infraestructura. Estábamos en su oficina de la ciudad de Nueva York en la Tercera Avenida. Cuando me levanté para irme y caminar hacia una puerta abierta, se paró frente a mí y me besó en los labios. Estaba en shock, pero seguí caminando , relató Boylan.

Asimismo, destacó que no había sido la única víctima de acoso y que al iniciar su trabajo le habían advertido previamente sobre las conductas acosadoras del mandatario.