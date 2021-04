¿Quién es Morgan Wallen, el cantante de Tennessee que utilizó insulto racista?

Morgan Wallen se ha vuelto tendencia en las últimas semanas y días, luego de que utilizara un insulto racista, por eso, te decimos quién es Morgan Wallen, el cantante originario de Tennessee.

Luego de utilizar un insulto racista, la industria de la música country condenó al cantante e incluso las radios y las plataformas de streaming dejaron de reproducir su música, sin embargo, los fans hicieron que las ventas de su último disco, Dangerous: The Double Album, se dispararan.

De acuerdo con Billboard, su álbum pasó sus primeras 10 semanas en el número 1 del Billboard 200, siendo el primer álbum en hacerlo de manera constante.

La popularidad del cantante se disparó en el último año con canciones como Seven Summers y Wasted on You.

De acuerdo con la directora editorial de Billboard, Hanna Karp, el aumento en el interés en la música de Wallen viene de gente curiosa tras el escándalo por haber usado un insulto racista.

Morgan Wallen se retira temporalmente de la música y ofrece disculpas por insultos racistas

Esta jornada, Wallen, quien tiene 27 años, utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón por el insulto racista que utilizó y dijo que se retirará temporalmente de los escenarios.

De acuerdo con una publicación hecha en su cuenta, donde tiene más de 2.3 millones de seguidores, el joven señaló que trabajará en sí mismo y que no tocará en ningún concierto o festival este verano.

Quería hacerles saber que me he tomado un par de meses y siento que realmente he trabajado en mí mismo. Estoy orgulloso del trabajo que he realizado y, en muchos sentidos, agradecido por haber tenido el tiempo para hacerlo. Necesitaba este tiempo libre”, escribió el joven en Instagram.

Wallen enfrentó el escrutinio público luego de que se publicara un video en el que utilizaba insultos raciales con un grupo afuera de su casa en Nashville.

Cuida de este p**sy-a** m*other **ker, cuida de este p**sy-a** n***er”, se escucha a Wallen decir en aparente referencia a alguien de su grupo de amigos.

El cantante se dijo avergonzado de su comportamiento y dijo que no había excusas para el lenguaje que había utilizado.

Utilicé un insulto racial inaceptable e inapropiado que desearía poder retirar. No hay excusa para usar este tipo de lenguaje, nunca. Quiero disculparme sinceramente por usar la palabra. Prometo haverlo mejor”, publicó en un comunicado.

¿Quién es Morgan Wallen?

Morgan Cole Wallen, su nombre completo, es un cantante originario de Sneedville, Tennessee y tiene 27 años (13 de mayo de 1993).

Además, es compositor de música country. Entre sus temas se encuentran The Way I Talk, Up Down, Whiskey Glasses y Chasing You.

En 2014, Morgan participó en la sexta temporada de The Voice, inicialmente como parte del equipo de Usher y luego con Adam Levine, sin embargo, fue eliminado más adelante.

El insulto racial no es el primer escándalo de Wallen, ya que en mayo del año pasado fue arrestado a las afueras de un bar en Nashville por intoxicación y desorden público.

En julio del año pasado Wallen tuvo a su primer hijo con Katie Smith.