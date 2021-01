En los últimos 10 años, la NFL ha visto pasar innumerables QB en el Draft, es una década entera en donde muy pocos pasadores han brillado realmente en la Liga y de élite, quizá sólo se pueda nombrar a Russell Wilson y al maravilloso Patrick Mahomes.

Así es, una década entera donde no se han visto pasadores de élite, quizá porque no tuvieron el talento suficiente, llegaron con publicidad de más o simplemente no se adaptaron a la NFL, la cual es una liga completamente diferente al colegial.

¿Quién es Patrick Mahomes, el chico maravilla de los Kansas City Chiefs?

No, no hubo un cambio generacional de QB en los últimos 10 años, seguimos viendo los nombres de Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees y hasta Ben Roethlisberger como máximas figuras, pero Patrick Mahomes vino a cambiar eso en las últimas tres temporadas.

Cuando un equipo de la NFL elige a un QB novato en el Draft, es raro que comience como titular o hay excepciones a quienes les urge encontrar al hombre franquicia, como los Cincinnati Bengals con Joe Burrow o los Tennessee Titans con Marcus Mariota en su momento.

Pero el coach Andy Reid sabía que tenía una joya que había elegido en el Draft del 2017, año en que nueve equipos dejaron pasar al QB, como los Chicago Bears, a quienes les urgía un buen pasador y dieron pie a Mitch Trubisky como la segunda selección global, craso error.

Algunos analistas veían a Mahomes hasta en segunda ronda

Mahomes venía de Texas Tech, un colegio que no está entre la élite del futbol americano de la NCAAF, pero los scouts de Kansas City vieron en el QB un potencial ganador, y más, porque tenía habilidad para jugar al beisbol a gran nivel.

Para los especialistas, Mahomes representaba el tercer o cuarto mejor QB de su generación, pero quedaron lejos de sus predicciones y ahora, todo mundo sabe que hay un Mahomes cada 20 años más o menos en promedio en la Liga.

En menos de tres temporadas, Mahomes ha demostrado que está en un nivel élite, si bien su primer año se la pasó en la banca, ya que Alex Smith era el titular, aprendió el sistema ofensivo de los Chiefs y llegó más cómodo a ser titular en su segundo año.

Su año como titular, una temporada de ensueño

En su primer año como titular, Mahomes tuvo una temporada bestial con 5,097 yardas y 50 TD, apenas daba inicio a su carrera y ya era parte de un selecto club de pasadores donde destacan nombres como el de Tom Brady.

Ese mismo año ganó el MVP de la Liga, sus números avalaron una decisión casi unánime y los Chiefs se elevaron a un plano de contendientes con la tremenda ofensiva que tiene al lado de Travis Kelce y Tyreek Hill.

Ya tiene un Super Bowl en su vitrina

Para el 2019, Mahomes no ganó el MVP, pero en sus planes no estaba eso, sino demostrar que es un fuera de serie. Llevó a Kansas City al Super Bowl LIV ante los San Francisco 49ers.

Luego de una primera mitad de pesadilla, Mahomes comandó a su equipo que iba abajo 20-10 a falta de poco más de ocho minutos en el reloj. Con una cátedra, el QB guió al triunfo a su equipo por 31-20 y demostró que ya es parte de los mejores pasadores que han pisado la Liga.

Así es, Patrick Mahomes esta próximo a cumplir 25 años, apenas lleva cuatro temporadas en la NFL y sin duda tiene el potencial para escribir una historia tan exitosa como la de Tom Brady.