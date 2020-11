¿Quién es Rita Ora? Hoy la estrella de la música celebra su cumpleaños número 30 y te contamos todos los detalles de su vida y su carrera.

Si su nombre no te suena, es probable que la hayas escuchado por canciones como Let Me Love You, Anyhwere o Poison, aunque tal vez no la reconozcas de inmediato.

Su verdadero nombre es Rita Sahatçiu Ora y nació en Pristina (Yugoslavia), el 26 de noviembre de 1990.

Desde pequeña, ella y su familia se mudaron a Londres para buscar mejores oportunidades de vida, algo que sin duda lograron, pues en esta ciudad Rita comenzó su carrera musical que actualmente ha llegado a todo el mundo.

Sin embargo, la cantante de Body on Me fue descubierta en un viaje a Estados Unidos, donde llamó la atención del rapero Jay-Z y le ofreció un contrato con su sello Roc Nation en 2008.

Fue hasta 2011 que la artista debutó formalmente y se dio a conocer rápidamente por sus temas Hot Right Now, R. I. P y How We Do. Escucha R. I. P.

La intérprete de 30 años, además de su música, se ha dado a conocer por participar como jurado y anfitriona en programas como The Voice UK, The X Factor, America’s Next Top Model y The Masked Singer UK.

Este posicionamiento, claro, además de su gran talento, la han llevado a tener más de 16 millones de seguidores en plataformas como Instagram y más de 6.7 millones en Twitter.

Además de ser cantante y jurado en programas de competencia, Rita Ora también ha demostrado su lado como empresaria y recientemente lanzó su propia marca de tequila.

Prospero es el nombre de su tequila y la artista ha dicho que tenerlo la ha hecho sentirse empoderada. ¿Te animarías a probarlo?

¿Cómo celebró su cumpleaños?

Desde su cuenta de Twitter, la cantante dijo estar muy contenta de compartir la sesión fotográfica que hizo para una revista, donde luce vestimentas de cuero en la cocina y en la tina de baño, lugares no tan comunes para este tipo de prendas.

On my birthday I’m so happy to share my cover and shoot for @NumeroMagazine!! 💃🏻💃🏻 You’ve got this for now but stay tuned as I’ll probably be posting a hell lot more since it’s my birthday bitches!!! Thank u to the amazing team that put this whole shoot together ❤️🥰 pic.twitter.com/iKsfyDWRvO — Rita Ora ⚡️ (@RitaOra) November 26, 2020

Además de eso, la cantante compartió en sus historias de Instagram la felicitación de sus seres queridos y de otros famosos, como la modelo Cara Delevingne, quien por cierto también es británica.