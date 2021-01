Fallece Sandie Crisp, estrella transgénero conocida por ‘Obedece a la Morsa’

El video “Obedece a la Morsa” le mostró al mundo a Sandie Crisp, una actriz, modelo y bailarina que se convirtió en un ícono y una referencia de la lucha contra la polio y el VIH y quien falleció a los 61 años de edad.

La noticia fue dada por sus amigos y familiares, entre ellos la cantante Lana del Rey, quien lamentó el fallecimiento de su amiga.

Conocida como The Goddess Bunny, Sandie Crisp protagonizó un documental sobre su vida, del cual se tomaron imágenes sin permiso y le agregaron música para convertirlo en el infame video “Obedece a la Morsa”, que se volvió viral en la década de los 2000 y que generó varios mitos urbanos, sin embargo, lejos de los estigmas y estereotipos, Sandie Crisp era mucho más que eso.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Nació en Estados Unidos, en California, en 1960, y vivió gran parte de su infancia en orfanatos. Sufrió polio y un tratamiento mal hecho en su cuerpo ocasionó daños permanentes.

The Goddess Bunny fue una de las estrellas de la escena underground de Hollywood, en donde con su talento y carisma se convirtió en una figura de culto y admiración.

En 1986, trabajó como modelo del fotógrafo Joel-PeterWitkin (quien trabajó con otros fotógrafos como Arbus y Robert Mapplethorpe) en una serie titulada Leda, que se presentó en Los Ángeles, París y Nueva York, además, las fotogrrafías están reproducidas en el libro The Bone House.

Como actriz, ese mismo año, Sandie Crisp participó en la cinta Hollywood Vice Squad, con Ronny Cox, Frank Gorshin y Leon Isaac Kennedy.

Su carrera como actriz no se detuvo ahí. En 2006 participó en The Three Trials y, en 2017, en Scumbag.

Si quieres conocer más sobre The Goddess Bunny, aquí te dejamos un corto narrado por su hijo espiritual llamado Hunter.