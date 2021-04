¿Quién es Sang-Chi el personaje de Marvel que tendrá su propia película?

Este lunes, Marvel Studios dio a conocer el tráiler de Sang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, por eso te contamos quién es el personaje que tendrá su propia película.

Desde sus redes sociales, como Instagram, Marvel Studios mostró a su “nuevo” personaje, y anunció que solamente estará disponible en cines el 3 de septiembre.

Hasta el momento no han dicho si también la estrenarán en Disney+, como lo han hecho con otras cintas del universo Marvel.

Sang-Chi es dirigida por Destin Daniel Cretton (Just Mercy, The Glass Castle) y protagonizada por Simu Liu (Kim Convenience, Taken y Blood and Water), quien dará vida a Sang-Chi, además de Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians).

¿Quién es Sang-Chi, el personaje de Marvel que tendrá su película?

También llamado como el “Maestro del Kung-Fu”, Sang-Chi fue creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Starlin.

Este personaje apareció por primera vez en los cómics en diciembre de 1973.

Sang-Chi es un maestro de las artes marciales, quien, como puede verse en el tráiler de la película, practica desde que es un niño.

Al principio, Marvel adquirió los personajes de Sang-Chi y Fu Manchú, este último quien era un villano y padre de Sang-Chi, sin embargo abandonaron esa conexión, luego de que Marvel perdiera los derechos de Fu Manchú.

Más adelante, en su historia, Sang-Chi se revela contra su padre y luego se une a Iron Fist, Tigre Blanco y Jack de Corazones.

Además, en una alianza con La Mole, se enfrentó a Hydra.

Uno de sus poderes más especiales es poder duplicarse a sí mismo y, en los cómics, hay un momento en que se une a The Avengers, sumando fuerzas con Black Widow, Spider-Man y Nick Fury.

Así que probablemente este será solo el primer paso para continuar incrementando el multiverso Marvel.

Antes de esta cinta, hubo dos intentos de llevar el personaje al cine, una en la década de los 80 y otra en 2003, sin embargo, ninguna se concretó.