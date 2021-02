¿Quien es Sasha Calle, la primera Supergirl latina?

Si aún no la conoces, Sasha Calle es la nueva Supergirl de DC. La joven de 25 años será la primera actriz de origen latino en interpretar este papel en la próxima película “The Flash”. “The Flash” de DC se estrenará en 2022.

La actriz es conocida por su participación en la telenovela “Young and the Restless”. Además en 2020 Calle obtuvo una nominación en los Premios Daytime Emmys en la categoría de joven artista sobresaliente por su papel en la telenovela.

Sasha publicó en su cuenta de Instagram, un video de cómo se enteró de que obtuvo el tan codiciado papel de Supergirl. La llamada fue con el director Andy Muschietti, quien es de origen argentino. La llamada inició en español pero después continuaron en inglés.

Al inicio Muschietti y Calle se saludan en español. Después Muschietti le dice que tiene que hacerle varias preguntas más para averiguar si ella es la adecuada para el papel.

Después de que Calle se confunde cuando Muschietti le pregunta si puede volar, el director saca un disfraz de Supergirl, lo que hace que Calle comience a llorar mientras dice: “Eres Supergirl”.

Muschietti reveló a Deadline que audicionaron más de 400 chicas para quedarse con el papel. “Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos a una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”, dijo.

¿Quién es Sasha Calle?

Sasha Calle es una actriz americana de origen latino. Nació el 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts. Es de origen colombiano. Ella y su madre se mudaron a Colombia cuando tenía diez años y regresaron a los Estados Unidos después de dos años. Es conocida por su trabajo en la telenovela The Young and the Restless en el papel de Lola Rosales.

Calle interpretará a la superheroína Supergirl en la franquicia de DC. El primer film “The Flash” se estrenará en noviembre del 2022. Será la primera latina en interpretar este papel.