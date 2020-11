El medio tiempo del Super Bowl es una ventana a la que pocos artistas pueden acceder, es estar frente a la pantalla de más de 100 millones de personas que ven el show y que disfrutan 15 minutos épicos de la presentación de un artista.

Han pasado innumerables actos que se convirtieron en un clásico, como las presentaciones de Madonna, Michael Jackson, Prince, The Who, The Rolling Stones, Aerosmith, U2, James Brown y muchos artistas de primer nivel.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Quién es The Weeknd y por qué merece estar en el Halftime Show del Super Bowl?

Este año, The Weeknd encabezará el acto principal del medio tiempo del Super Bowl, un artista de pop y R&B que ha colocado éxitos en el número uno de las listas de popularidad, y que está entre las preferencias del público joven.

Pero Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd no es ningún improvisado, este canadiense de 30 años tiene casi una década en el mundo de la música y ha colaborado con diversos artistas como Drake, Daft Punk y Maluma.

Cuatro discos que lo colocan como uno de los actos favoritos

Tiene cuatro discos de estudio, Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) y After Hours (2020), los cuales le han hecho ganar millones de fans por todo el mundo.

Sus composiciones lo han hecho ganar tres Grammy Awards, ocho Billboard Music Awards, dos American Music Awards, dos MTV Video Music Awards y nueve Juno Awards, credenciales que lo colocan como uno de los artistas top del momento.

Además, su voz lo ha llevado a ser partícipe en diversos programas como American Dad y Robot Chicken, donde ha sido co escritor en algunos capítulos.

El pasado inspira al presente llamado The Weeknd

Y como todos nos inspiramos del pasado, The Weeknd no es la excepción y su música está inspirada en Michael Jackson, Prince, y R. Kelly, influencias que están marcadas en todos sus trabajos.

Aunque tampoco ha negado que Lana Del Rey, David Bowie, The Smiths, Bad Brains, Talking Heads, DeBarge, 50 Cent, Wu-Tang Clan y Eminem han marcado parte de su carrera.

Algunas marcas deportivas ya lo patrocinan

Algunas marcas deportivas como Puma han sido patrocinadoras de The Weeknd, con la compañía lanzó la campaña “Run The Streets” y coincidió con el lanzamiento de Starboy en 2016, donde hubo una colección de ropa y tenis inspiradas en el artista.

Los videojuegos son su pasión

Por otra parte, The Weeknd también es un hombre de negocios y es accionista mayoritario de la compañía de eSports, OverActive Media Group, la cual tiene equipos competitivos que participan a nivel mundial en Overwatch.

Éxitos y sólo éxitos saber hacer el canadiense

“Blinding Lights”, “I Feel It Coming”, “Echoes Of Silence”, la censurada “The Hills” son algunos de los éxitos que lo han colocado como uno de los artistas más escuchados en los últimos cinco años.

Por esta y más razones, The Weeknd será el acto principal en el show del medio tiempo del Super Bowl, si aún no lo conocen, aquí les dejamos un concierto en vivo de este notable canadiense: