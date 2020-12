Desde hace al menos 11 años se sabe de él, pero su identidad sigue siendo un misterio.

El FBI busca con ahínco a un ladrón de bancos en serie.

Y al no saber su identidad, el Departamento lo ha apodado como ‘Too Tal Bandit’ o el “Bandido demasiado alto” en español.

Recientemente, el ladrón ha atacado en un banco en Carolina del Norte, lo revivió su búsqueda.

El robo ocurrió el pasado 27 de noviembre en el United Community Bank en Etowah.

Coincidentemente, el primer robo del que se sospecha fue el mismo rufián, ocurrió el 27 de noviembre de 2009.

Y exactamente 11 años después, el último de ellos.

El FBI tiene sospechas de que el ladrón está relacionado con al menos 16 robos a bancos en Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur desde 2009.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 15,000 dólares por información que ayude a identificar al sospechoso”, dijo el FBI en un comunicado.

FBI searching for "Too Tall Bandit" accused of robbing 16 banks in 11 years including some in East TN – Read More: https://t.co/zb6hHiKd70 pic.twitter.com/701WlHBena

— SuperTalk 92.9 (@Supertalk929) December 2, 2020