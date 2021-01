¿Quién fue Cicely Tyson y qué series y películas hizo?

Este jueves te informamos del sensible fallecimiento de Cicely Tyson, una de las actrices más reconocidas en Hollywood, por eso, aquí te explicamos quién fue y en qué series y películas aparece.

Sus participaciones en distintos proyectos, le merecieron en 2018 un Óscar honorífico por su trayectoria; además en 1974 ganó un Emmy a Mejor actriz por The Autobiography of Miss Jane Pittman y en 1994 otro por Oldest Living Confederate Widow Tells All, entre tantos otros galardones.

En 2016, la actriz recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en ese momento por Barack Obama.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Tyson es considerada una pionera en Hollywood. Tras ser modelo, comenzó su carrera en cine y televisión y su fama creció en la década de los 70, siendo de las primeras mujeres afrodescendientes en obtener roles protagónicos.

¿En qué series y películas aparece Cicely Tyson?

How to Get Away with Murder: En la serie protagonizada por Viola Davis, Cicely Tyson dio vida a Ophelia Harkness, la madre de Annalise Keating, interpretada por Davis. La actriz interpretó este papel desde 2015 hasta 2020.

The Help (Historias Cruzadas): Este es otro de los proyectos en los que Tyson y Davis trabajaron juntas. La película narra la historia de una chica que decide ser escritora y transforma una pequeña ciudad al entrevistar a las mujeres afrodescendientes que trabajan con las familias prominentes.

Para este papel, Tyson interpretó a Constantine Bates.

The Autobiography of Miss Jane Pittman: Cicely Tyson interpretó a una mujer de 110 años, quien reflexiona sobre su vida, desde los días en que fue esclava, hasta el movimiento de los derechos civiles.

Basada en la novela de Ernest J. Gaines, ganó 2 premios Emmy por su interpretación en este proyecto.

Sounder: Esta es una de sus películas más conocidas. Está basada en la novela de William H. Hunter y en ella Tyson interpretó a la esposa de un aparcero en la Gran Depresión, quien es encarcelado por robar carne para su familia.

En la cinta, Tyson se ve obligada a cuidar de sus hijos y de las cosechas. Por su interpretación, fue nominada a un Oscar en 1972.

The Rosa Parks Story: En esta cinta, protagonizada por Angela Bassett, Tyson da vida a Leona Edwards McCauley, mientras la historia recuerda los eventos que llevaron a Rosa Parks a un acto de desafío pacífico que llevó a un boicot de autobuses en 1955 en Montgomery, Alabama.