¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Un oso siberiano y un tigre predicen quién será el ganador de una manera muy divertida.

Muchas predicciones se han hecho en cuanto a cuál de los dos candidatos se llevará la contienda electoral del 3 de noviembre. Hay quienes aseguran que la victoria será para el presidente Donald Trump, mientras que hay otras que dan como ganador al candidato demócrata, Joe Biden. Pero el pronóstico realizado por estos dos animales es fuera de lo común.

Se trata de un oso siberiano y un tigre dentro de un zoológico, a los cuales se les ofreció sandías con las imágenes de ambos candidatos para ver a cuál elegían.

¿Cuál fue el candidato presidencial elegido por el oso siberiano?

Buyan, es un oso pardo macho que habita en un zoológico de Siberia. A este animal se le ofrecieron dos sandías con los rostros de Trump y Biden. Se colocaron las frutas en su hogar dentro del zoológico Royev Ruchey, en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk. Después se esperó a ver cuáles eran sus reacciones.

Buyan examinó cuidadosamente las dos sandías. Después de un momento de vacilación, el oso eligió a Biden y con gran entusiasmo hundió los dientes en la sandía con su imagen.

De esta maneja predijo la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

Puedes ver el divertido video aquí:

Un tigre de bengala también eligió al candidato ganador

Luego fue el turno de Khan, un tigre de bengala del mismo zoológico. Khan primero parecía que iba a elegir la imagen de Donald Trump, pues se detuvo brevemente en esa sandía. Pero segundos más tarde el tigre empezó a jugar con la sandía con la imagen de Biden.

Andre Gorban, director del zoológico Royev Ruchey, dijo que en las elecciones de 2016, sus animales predijeron que Donald Trump sería en ganador.

“Durante la carrera electoral anterior de Trump, a pesar de la posición perdedora en la que había estado el presidente estadounidense, todos nuestros animales lo adivinaron. Por supuesto, Trump no devolvió nuestra llamada ni nos dio las gracias. No estábamos enojados, pero claro, no puede contar con nuestro apoyo como antes ”, comentó.

