¿Quiénes eran The Beatles? El cuarteto de Liverpool

Hablar de The Beatles es sin duda hablar de uno de los grupos de música más importantes de la historia, los cuales siguen vigentes a más de 50 años de su fundación.

En 1956, John Lennon a la edad de 16 años fundó una banda de música llamada como The Quarry Men, a la cual se unió Paul McCartney en 1957 y más adelante éste invitó a George Harrison. Aunque la muerte de la madre de Lennon en 1958 separó la banda por un tiempo.

Esta regresó un año después, después serían nombrados como Johnny and the Moondogs, por un pequeño lapso, volviendo al nombre original con el que grabaron un disco con dos canciones.

En 1960 el grupo tomó el nombre de The Beatles, con el cual conseguirían fama mundial, también tuvieron la incorporación de Stuart Sutcliffe. Sin embargo, durante toda su carrera temprana tuvieron problemas con la batería, teniendo a varias personas en ella, en 1962 llegó Pete Best para ocupar ese lugar.

Aunque ese mismo año, después de haber permanecido en Hamburgo varios meses, McCartney y Best fueron deportados por ocasionar un incendio. Luego John Lennon regresó a Liverpool, pero Stucliffe se quedó en Alemania. Cerca del final de 1960 regresaron a tocar en Inglaterra.

En 1961 conocieron a Brian Epstein quien los vio tocar en el Cavern Club, convirtiéndose en su representante, lo cual sucedió en enero de 1962. Epstein consiguió que grabaran su primer disco de larga duración con 15 temas, pero Decca Studios decidió no editar la grabación, en lo que es considerado uno de mayores errores de la historia de la música.

Posteriormente en 1962 firmaron con Parlophone, una subsidiaria de EMI Records. Ese mismo año, Pete Best fue remplazado por Ringo Starr, quedando conformada la alineación más recordada de la agrupación.

Comenzó la Beatlemanía y el camino del éxito

En 1963 el cuarteto comenzó a ganar fama y grabaron dos discos, Please Please Me y With The Beatles. Ambos con gran aceptación, con lo que comenzó la Beattlemanía. El éxito fue tanto que en 1964 llegaron a Estados Unidos y donde tuvieron una enorme aceptación, así como en muchos otros países. Consiguieron una enorme gira mundial y su música se empezó a oír en todos los radios y televisores.

En a partir de ese momento grabaron varios discos en un mismo año, sobresaliendo álbumes como el de Help! (1965), Abbey Road (1969), Revolver (1966), Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Rubber Soul (1965) y The Beatles (White Album) (1968), entre varios más.

En 1966, John Lennon hizo la declaración más polémica de su historia, donde aseguró que “la religión cristiana estaba en declive y ellos eran más populares que Jesús”. Esto sin duda les afecto, pues muchos grupos religiosos se fueron contra el grupo.

Tiempo después empezaron los problemas al interior de la banda, con diferencias creativas e incluso con Lennon un poco cansado del éxito. Después de grabar Abbdey Road en 1969, John Lennon anunció su salida del grupo a sus compañeros. Sin embargo, en 1970 aún se lanzó el álbum Let It Be, el cual sería el último disco del grupo.

En 1970 Paul McCartney presentó una demanda para la disolución de The Beatles, aunque se separaron en ese momento, la asociación surtió efecto hasta 1975.

La muerte de John Lennon y el adiós definitivo

John Lennon continuó su carrera como solista, donde grabó ocho discos en estudio. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado por Mark David Chapman en la entrada del edificio Dakota en New York.

Tras esto el resto de los Beatles se unieron una vez más para dar un tributo a su excompañeros. George Harrison reescribió la letra de su canción All Those Years Ago, teniendo la colaboración de Ringo Starr en la batería y Paul McCartney y su esposa Linda en los coros.

También en 1994; los Beatles restantes se reunieron para el proyecto Anthology, donde hubo varios arreglos y grabaciones de los tres. Además que hubo un documental contando la historia de la agrupación.

George Harrison murió de cáncer en 2001 y sus excompañeros aparecieron en su homenaje.

Años después se siguieron publicando recopilaciones y programas especiales. Actualmente hay un documental en producción realizado por Peter Jackson, el cual saldría en otoño de 2021.