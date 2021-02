¿Quiénes son los verdaderos Daft Punk y cómo diseñaron sus cascos? 

Daft Punk, el dúo electrónico francés que ha dominado las listas de popularidad por 28 años, nunca mostró su rostro. Y estas son algunas de las razones.

El duo, formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homen-Christo aparecieron siempre con trajes de robot y cascos. Y la pareja siempre fue reconocida por un casco dorado y un casco plateado. Daft Punk usó siempre su atuendo formal de robot en casi todas las apariciones públicas pero el rostro de sus integrantes es un enigma total.

¿Qué más se sabe de ellos? Que ambos músicos tienen más de 40 años y en muy raras ocasiones ofrecieron entrevistas o aparecieron en televisión.

Y aunque su apariencia fue cambiando con el paso del tiempo, el dúo siempre siguió la regla general de no aparecer en videos. En un inicio los músicos solían usar máscaras para ocultar su rostro. También preferían ser reemplazados por animaciones o tener el rostro oscurecido en fotografías. De hecho, hay muy pocas fotos oficiales de ambos.

Más tarde con su imagen como robots futuristas fue como eran reconocidos. Y solían asistir así a sesiones de fotos, entrevistas, shows en vivo y en sus videos musicales. Sus casos se convirtieron en en centro de atención.

Sus famosos cascos fueron diseñados por Tony Gardner y Alterian, Inc. Estos cascos deportivos contienen efectos LED y son acompañados por guantes metálicos. El dúo presentó esos trajes y cascos a los televidentes a través de un anuncio para la promoción de sus nuevos videos durante el bloque de Cartoon Network, según datos de Wikipedia.

Luke Perez, a través de la cuenta Daft Punk Fandom de Twitter comparte una serie de bocetos y fotos a través de los que explica la evolución de los cascos de robot del grupo. Perez, quien se considera un historiador del dúo, muestra una cronología de la creación de estos icónicos cascos. ¡No te la pierdas!

The creation of the original Daft Punk robots. A thread. pic.twitter.com/Byuo6yjic2

— Daft Punk Fandom🤖🤖 (@Daft_Wub) February 18, 2021