Radiohead es un grupo inglés que ha tocado por más de tres décadas distintas, la banda liderada por Thom Yorke ha ganado cualquier cantidad de premios, aplausos y el reconocimiento mundial de todo el gremio musical.

Entre las múltiples anécdotas que podría contar la banda a través de su trayectoria, hay una muy curiosa con la actriz Drew Barrymore, la cual sería parte de la grabación del álbum “The King Of Limbs”, el cual salió en el lejano 2011.

¿Radiohead grabó un disco en la casa de Drew Barrymore?

Es una historia de tantas que rodean a la banda, ya que para Radiohead, la prioridad era grabar The King Of Limbs en un lugar óptimo y lejos de cualquier intrusión externa.

Recordemos que en 2011, The King Of Limbs fue lanzado primero en versión digital, una vez que apareció la versión física, un nombre resaltó entre todos los demás y se trataba el de Drew Barrymore.

Según cuenta la historia, Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonny y Colin Greenwood, y el productor Nigel Godrich conocieron a Drew Barrymore en un concierto en Los Angeles, donde convocaron a la gente para ayudar a los damnificados de un terremoto en Haití.

Una residencia donde tomaron inspiración

Después del concierto, la banda ya tenía en las manos algunas canciones del The King Of Limbs, pero no sabían dónde grabarlas, así que la actriz les ofreció su residencia para que tomaran inspiración.

“(El ingeniero) Bryan (Cook) ayudó a transformar una casa en las colinas de Hollywood en un estudio de grabación y pasó las últimas tres semanas allí grabando a Radiohead con Nigel Godrich”, explicó un bloguero fan de la banda.

Hasta Salma Hayek conoció a Radiohead

Esa misma publicación también describía una misteriosa fiesta, en la cual se convocó a diversas personalidades como Beck o Salma Hayek.

“Me dio vértigo ver a Beck, Salma Hayek y Danger Mouse charlando alrededor de la misma piscina donde Dean Martin y Rat Pack solían pasar el rato”, agregó.

La banda de Oxford nunca ha confirmado esta versión, han preferido mantener en secreto esta reunión, la cual inició una bonita amistad entre Radiohead y Drew Barrymore.

Tampoco se sabe si Drew Barrymore participó en alguna canción del disco, pero hay medios que afirman que hubo una relación entre ambas partes para grabar The King Of Limbs.

¿Alguien conocía esta historia entre Radiohead y Drew Barrymore?