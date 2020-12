Rain On Me, entre las mejores canciones de 2020 según Vogue

Los editores de la famosa revista de moda Vogue publicaron su lista de las mejores canciones de 2020, entre ellas figura el éxito Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande.

Antes de la publicación de su conteo, el diario británico The Guardian ubicó a Rain On Me en la cabeza de la lista de mejores canciones de 2020.

Ahora, la revista Vogue ratifica que la colaboración entre Gaga y Grande realmente ha sido una de las más destacadas del año.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Aunque Vogue no realizó un conteo enumerado como el The Guardian, su lista de 29 canciones es un recorrido que se pasa por lo mejor del 2020 en diferentes géneros musicales.

Una gran canción siempre ha sido un buen bálsamo para el blues, y como todos nuestros límites fueron puestos a prueba este año, eso parecía especialmente cierto , señaló la revista.

Música producida completamente de forma aislada (Taylor Swift), letras que hablaban de nuestros estados confinados en casa (“House Arrest” de Sofi Tukker) y melodías de las que no podíamos escapar (y no queríamos), especialmente sin ningún lugar adonde ir (los estamos mirando, “WAP”) – 2020 ofreció un poco de todo , es parte de la reflexión que inaugura el repaso por la lista.

Algunos de los éxitos de 2020 que figuran en la lista son:

“Watermelon Sugar,” Harry Styles

“WAP,” Cardi B and Megan Thee Stallion

“Exile,” Taylor Swift and Bon Iver

“Golden,” Harry Styles

“Dákiti,” Bad Bunny and Jhay Cortez