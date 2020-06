Raleigh pide el uso obligatorio de mascarillas para frenar la propagación del coronavirus

La ciudad de Raleigh ha emitido una proclamación que requiere el uso obligatorio de mascarillas en público, a partir del viernes 19 de junio a las 4:00 p.m. en un esfuerzo para prevenir el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

Este pedido llega en un momento en que Carolina del Norte ha tenido más de 1,000 nuevos casos en un día por novena vez en un mes.

La proclamación de emergencia, firmada por la alcaldesa Mary-Ann Baldwin, requiere que todos en la ciudad lleven una máscara que cubra su boca y nariz cada vez que «estén en contacto con otras personas que no son miembros de su hogar, en espacios públicos o privados donde no es posible mantener la distancia social o donde no se están siguiendo las prácticas recomendadas de distancia social».

«Cuando salgo, a veces no veo a la gente usando máscaras. Veo algunas personas con máscaras en Wal-Mart o tiendas grandes, pero casi nunca en pequeñas tiendas o restaurantes», dijo a La Noticia Darius Foggy, quien vive en Raleigh.

A partir del 19 de junio, se han confirmado 3,385 casos en el condado de Wake y 43 muertes, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

Hay resistencia

Baldwin ha dicho que la mayoría de los alcaldes del condado de Wake no están a favor de una orden de máscara facial.

La excepción es Knightdale, que anunció el jueves que requerirá máscaras faciales en espacios públicos a partir de las 5:00 p.m. del domingo 21 de junio. La ciudad de Garner dijo el jueves que no requerirá coberturas de rostros en público, pero los líderes de la ciudad les “recomiendan enérgicamente”.

«Creo que una orden de usar máscaras en público es algo bueno», dijo Foggy. “No me gusta usar las máscaras, pero es por el bien de la salud pública. Vivimos en una pandemia, aunque no se siente con todo lo que está pasando, pero la propagación del virus sigue ocurriendo”.

El mandato permanecerá en vigor hasta nuevo aviso.

¿Quién está exento de la orden?

Personas cuyas creencias religiosas no les permiten cubrirse el rostro.

Personas que no puedan cubrirse el rostro debido a una condición médica o conductual.

Niños menores de 12 años.

Comensales dentro de restaurantes.

Dentro de oficinas privadas e individuales.

Mientras se obedecen las direcciones de agentes del orden.

En espacios donde no sea práctico o posible usar cubrebocas, incluyendo al obtener o brindar servicios, como por ejemplo, al acudir al dentista o al nadar.

En compañía de familiares o miembros del hogar.

¿Hay sanciones por no usar una máscara?

Baldwin dijo en una reunión informativa que las personas que no usan una máscara no serán multadas o arrestadas, pero que se alienta a los agentes de la ley a educar y alentar el cumplimiento voluntario.

Sitios de pruebas COVID-19

El Condado de Wake está estableciendo tres nuevos sitios de pruebas COVID-19. Los sitios de drive-thru estarán en:

Southeast Raleigh High School (del 25 al 27 de junio)

Millbrook High School (29-30 de junio)

McKimmon Center (del 6 al 7 de julio).

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.