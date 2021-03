Randy Johnson era uno de los mejores pitchers en la historia de la MLB, con sus 2.08 metros de estatura, no era un lanzador común en las Grandes Ligas y muchos scouts hasta pronosticaron que nunca tendría éxito.

Pero la historia fue diferente, Randy Johnson apareció por primera vez un 15 de septiembre de 1988 con los extintos Expos de Montreal y se retiró hasta el 2009 con los San Francisco Giants.

El legendario “Big Unit” logró una carrera de 303 victorias, 3.29 de efectividad, 4,875 ponches, 5 premios Cy Young, la Triple Corona de pitcheo en el 2002, un anillo de Serie Mundial con los Arizona Diamondbacks y 10 apariciones en el All Star, nada mal para un jugador al que se le pronosticaba una corta carrera en la MLB.

Randy Johnson: A 20 años del día que el ‘Big Unit’ destrozó a una paloma con un lanzamiento

En la carrera de Randy Johnson hay decenas de anécdotas dignas de contarse, ya que era uno de los mejores pitchers y además, su larga estatura lo hacía sobresalir ante otros lanzadores.

Como una extraña anécdota, la cual sería un momento épico dentro de la MLB y que se dio un 24 de marzo del 2001, Randy Johnson salía al montículo en un partido del Spring Training en Tucson, Arizona, cuando jugaba para los Diamondbacks.

Todo mundo conocía la recta letal de Randy Johnson, pero para mala fortuna, una paloma conoció de cerca el poder de lanzar del “Big Unit” y se atravesó justo en el momento en que tiraba el pitcher a la zona de strike.

¿Quién grabó el extraño momento de Randy Johnson y la paloma?

La imagen quedó en el recuerdo de millones de aficionados, ya que dio la vuelta al mundo por TV y se veía la forma en que la paloma quedó destrozada por el lanzamiento de Randy Johnson a casi 90 millas por hora.

“Era como una gran explosión, no encuentro otra forma de llamarle a ese momento”, recordó Rod Barajas, el catcher que mandó la señal para esa trágica bola hacia la paloma. “Vi la paloma que venía hacia nosotros, pero nunca pensé que se atravesará en el trayecto del lanzamiento”, diría Randy Johnson en una entrevista posterior.

Jim Currigan tomó el extraño video, él era coordinador de imagen visual de los Diamondbacks y si no hubieran grabado ese momento, quizá sólo hubiera quedado como una anécdota olvidada, pero la imagen existe y tiene millones de views en plataformas como YouTube.

Luego de que los umpires deliberaran por varios minutos, decidieron dar el lanzamiento como “No Pitch”, según la regla 8.01 del beisbol de las Grandes Ligas.

Un bateador que es de una familia de deportistas

Otro dato curioso es que el bateador que estaba en la caja al momento del lanzamiento de Johnson sobre la paloma era un tal Calvin Murray, quien es tío del QB actual de los Arizona Cardinals, Kyler Murray.

Randy Johnson iba a ser demandado por matar una paloma

La organización The People for the Ethical Treatment of Animals pensó en presentar una demanda contra Randy Johnson por maltrato animal en algún momento, pero esto nunca se dio.

“Fui considerado un asesino de pájaros, es curioso, pero en algún momento ese pasaje pareció algo muy serio”, dijo Randy Johnson.

