El rapero intérprete de “Party Up”, DMX, fue hospitalizado y se encontraría en estado grave debido a una aparente sobredosis de drogas, de acuerdo a informes de diversos medios.

Según TMZ y Variety, DMX se encontraba en su domicilio cuando sufrió un infarto causado por una sobredosis alrededor de las 11:00 p.m.

DMX, de 50 años, fue trasladado a un hospital en White Plains, Nueva York, donde fue tratado en urgencias. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos.

Versiones como la de TMZ indican que el rapero tiene “algo de actividad cerebral”. Otras fuentes aseguran que DMX se encuentra en “estado vegetativo”.

Compañeros como Chance the Rapper y Missy Elliott, mandaron su apoyo y mejores deseos para DMX a través de sus redes sociales.

En el pasado, Earl Simmons, nombre de pila de DMX, ha luchado contra su adicción a las drogas y en varias ocasiones reconoció públicamente que estaba en rehabilitación. En 2019, DMX canceló varias presentaciones en vivo y entró en rehabilitación luego de cumplir una sentencia de un año de prisión por evasión de impuestos.

DMX tuvo su auge en la escena del hip-hop en la década de los 90. Su álbum “… And Then There Was X” de 1999, fue su álbum más vendido. Cuenta con siete álbumes de estudio y ha sido nominado al Grammy en tres ocasiones.

Su última presentación fue en una batalla de Verzuz ante Snoop Dog en junio de 2020. El evento recaudó una audiencia de 500, 000 espectadores.