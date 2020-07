El cantante de rap, Rudolph Johnson, mejor conocido como Lil Marlo, fue asesinado a disparos en una carretera de Georgia, Atlanta, durante la madrugada del sábado.

La noticia del deceso de Lil Marlo habría sido confirmada por su amigo, Lil Yachty, quien subió una foto junto a él en su cuenta de Instagram en forma de homenaje.

No se han dado detalles sobre su muerte, pero todo indica que fue baleado mientras conducía.

En las redes circula un video donde se puede apreciar el automóvil de Lil Marlo parado en medio de la carretera con daños en el cofre y otras partes de la carrocería.

Here’s footage of QC artist Lil Marlo’s car being shot up, Rest In Peace Lil Marlo 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/kv6mWm1USN — Blanco Tarantino TV (@BlancoTarantino) July 12, 2020

Condolencias de raperos a Marlo

Varios cantantes de rap postearon es sus redes sociales su pésame, entre ellos, sus compañeros en Quality Control Music, Lil Yachty y JT.

«Acabamos de hacer una canción a las 4 esta mañana smh rip brother @ lilmarlo_1”

«Dawg ….. mannnnn … Atlanta está en una mierda en este momento hombre RIP MARLO !! Esto es una locura», tuiteó el rapero de Atlanta, Reese Laflare, quien asegura que su ciudad atraviesa momentos difíciles.

Dawg ….. mannnnn …. Atlanta is on some Shit right now man RIP MARLO !! This shit is crazy — RESTING RICH FACE (@REESElaflare) July 12, 2020

Otro artista que se unió a las penas fue Russ, quien recordó que el tema de Marlo con Lil Baby fue utilizado en su gira como banda sonora.»RIP Marlo smh 2 por las malas fue nuestra mierda en la gira».

RIP Marlo smh 2 the hard way was our shit on tour — RUSS (@russdiemon) July 12, 2020

“Descansa en paz Marlo … maldita sea”, publicó en su cuenta de Twitter JT.

Rest In Peace Marlo……damn💔 — CITYGIRL🌃 (@ThegirlJT) July 12, 2020

Lil Marlo, de 27 años, era padre de cuatro hijos Kemora, Rihanna , Marlo y Rudy.