El Departamento de Policía del condado de DeKalb informó el 1ero de febrero que el rapero Silentó está acusado de matar a su primo.

Richard Hawk, conocido artísticamente como Silentó, se encuentra arrestado luego de haber sido acusado de homicidio.

Hoy, Ricky Hawk, de 23 años, fue arrestado por el asesinato de su primo Frederick Rooks, de 34. El 21 de enero, el Departamento de Policía del Condado de DeKalb investigó la muerte de Rooks después de que lo encontraron baleado en Deep Shoals Circle , tuiteó el Departamento de Policía del condado de DeKalb.

De acuerdo con la revista Variety , los representantes del rapero se han negado a ofrecer declaraciones por el momento.

Hawk está en la cárcel del condado de DeKalb acusado de asesinato , agregó el departamento policial en su tuit.

