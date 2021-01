Raza e identidad racial: ¿Cuál es la diferencia?

La raza no tiene una base genética o científica, sin embargo, el concepto de raza es importante y consecuente, según el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

Las sociedades utilizan la raza para establecer y justificar sistemas de poder, privilegio, privación de derechos y opresión, explica el museo.

¿Qué es la raza?

La raza se define como una forma socialmente construida de agrupar a las personas en función del color de la piel y otras diferencias físicas aparentes, que no tiene una base genética o científica.

Según la Asociación Antropológica Estadounidense la cosmovisión “racial” se inventó para asignar a algunos grupos a un estado perpetuo bajo, mientras que a otros se les permitió el acceso a privilegios, poder y riqueza.

En una sociedad como Estados Unidos, todos tienen una identidad racial, lo sepa o no.

¿Qué es la identidad racial?

Según el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana la identidad racial se impone externamente: “¿Cómo me perciben los demás?” La identidad racial también se construye internamente: “¿Cómo me identifico?”

A todos se nos otorgan ciertos privilegios y / o desventajas debido a nuestra raza, seamos conscientes de ello o no.

Sus experiencias personales, familia, comunidad, lugares de trabajo, el proceso de envejecimiento y eventos políticos y sociales, todos juegan un papel en la comprensión de nuestra propia identidad racial.

Esta información fue proporcionada por el Desafío de Equidad Racial de 21 días.

Reto de 21 días de equidad racial

El Desafío de 21 días de equidad racial es en honor al líder de los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King, Jr.

Este desafío está organizado por United Way of Central Carolinas. Según United Way of Central Carolinas, el Desafío de 21 días de equidad racial es una oportunidad que invita a las personas de la región de Charlotte a desarrollar una comprensión más profunda de cómo la inequidad y el racismo afectan nuestras vidas y nuestra comunidad.

