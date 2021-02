La comunidad latina se encuentra alarmantemente rezagada en cuanto a la vacunación COVID-19 en Carolina del Norte.

Cifras del NCDHHS evidencian que menos del 3 % de las primeras inyecciones fueron para los latinos.

Los residentes de origen latino están subrepresentados en al menos 93 de 100 condados en el proceso de vacunación.

Y en los 27 condados donde los latinos representan el 10 % o más de la población, están subrepresentados en 26 condados.

Están incluidos Cabarrus, Catawba, Chatham, Durham, Johnston, Mecklenburg y Union.

“Una cosa que sucede es que cuando hablan de salud de minorías aquí se han juntado los afroamericanos y los latinos”, señala a La Noticia el director ejecutivo del Centro Comunitario Camino, Rusty Price.

“Siempre hablan de Black and brown communities o comunidades de color”.

“Entonces, por el buen trabajo que han hecho los afroamericanos son los que tienen las compañías y agencias que reciben todos los fondos”, dice.

El idioma, una barrera en vacunación COVID-19 para latinos

El mayor problema para la comunidad latina podría pasar por temas culturales.

De las 298,000 personas sin documentos que viven en Carolina del Norte, según un estudio de Migration Policy Institute (MPI) el 43 % de ellos reconoce que no domina el inglés.

“La realidad es que por razones culturales de lenguaje, es lo que hace parar y que el afroamericano va a hacer efectivo sobre el latino porque no son iguales”, analiza Price.

Es así que a través de Camino Community Center, una organización sin fines de lucro en el área de University City, Rusty Price y su equipo brindan recursos principalmente a latinos, sabedor de sus necesidades.

“Hemos estado trabajando mucho en esta área, el departamento de salud pública nos pidió trabajar en conjunto con ellos haciendo una actividad de vacunas para latinos”, presume.

“Hicimos hace una semana y media, nuestros médicos latinos llamaron a sus pacientes que conocen sus nombres, les invitaron a inscribirse para la vacuna a los que calificaban”.

Exitoso ejercicio para vacunar

Los médicos voluntarios asistieron al llamado del líder religioso.

Y sin recibir una remuneración, ayudaron a la comunidad latina invitada a la jornada de vacunación.

“Es muy familiar (la comunidad latina), si viene la abuela vienen los tíos, sabemos eso y tenemos personas para atenderlos, fue increíble”, explica Price.

“De las personas que se inscribieron, 90 % llegaron y recibieron la vacuna, digo, si invito a 100 personas a una comida 30 no llegan”.

“Pero logramos que 90 % viniera a tomar la vacuna”.

“Es por las relaciones, el idioma, la cultura, porque tenemos relación con ellos, es la clave para el latino; no puede ser que pongan un letrero en español pensando que eso va a informar, no funciona”.

Price está por revelar una extensa base de datos sobre el impacto del COVID-19 en la población latina de Carolina del Norte.

Pues sabe que se encuentran más vulnerables que el resto de las comunidades.

“Está en la mente de todos los que no han experimentado esta cultura, los no latinos, los no inmigrantes, creo que hay una percepción por los grupos latinos, pero no debería de ser”, puntualiza.