Reacción de joven daltónico se vuelve viral cuando ve colores por primera vez

La reacción del joven daltónico McKinley “Mac” Erves se volvió viral cuando consiguió ver los colores por primera vez, gracias a un regalo que le hicieron sus amigos.

Erves nunca se había dado cuenta de su daltonismo hasta que descubrió su condición mientras estaba en la escuela cuando realizó un test.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC

— Mac (@maciavelli_) January 4, 2021