Las reacciones tras el anuncio de la posible salida de Messi del Barcelona

Hace algunos años, ver a Lionel Messi fuera del Barcelona parecía algo irreal. Pocos veían a la “Pulga” despedirse del futbol sin el uniforme culé puesto, pero hoy, todo esto cambió y el argentino comunicó al equipo que quiera emigrar a otro destino.

Los malos resultados, una “pelea” con Ronald Koeman y sentenciarlo a que no sería más el que dirija al equipo en el vestidor fueron motivos más que suficientes para decir a los culés que no continuará más en el Barcelona.

Luego del repentino “anuncio” de la posible salida de Messi del Barcelona, las reacciones entre el gremio deportivo no se hicieron esperar y algunos sentencian el adiós de una era en el Barcelona, mientras que otros, optaron por el ingenio tras la noticia.

Uno de los primeros en aceptar que Messi dirá adiós al equipo fue Carles Puyol, con quien la “Pulga” compartió innumerables encuentros y que predice el futuro cercano del argentino.

El ‘Pistolero’ fue más breve, luego de ser informado que tampoco continuará con el Barcelona, apoyó la posible salida del líder blaugrana y se limitó a poner un par de emojis en su publicación.

Otro que no guardó silencio fue Río Ferdinand, quien colocó a Messi en el Chelsea como posible refuerzo para la próxima temporada. Además de los “Blues”, otros cuatro equipos tendrían al pampero en la mira.

Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!

Advertisement

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 25, 2020