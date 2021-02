Real Madrid: Ve el tráiler de Galácticos, nuevo documental de ESPN

El Real Madrid es una institución de alcurnia, es el equipo más grande de futbol que hay sobre el planeta, todos quieren portar la blanca, es un sueño de cualquier futbolista y por eso ha hecho historia sobre el terreno de juego el equipo.

Hace varios años, los merengues vivieron una gran época, que hasta la fecha se recuerda con mucho cariño y quedará plasmada en GALÁCTICOS, el nuevo documental de ESPN Originals y que seguro amarán todos los fans merengues.

Recordemos que los Galácticos comenzaron de la mano del presidente Florentino Pérez, quien asumió el cargo al ganar las elecciones del Real Madrid el 16 de julio de 2000.

A partir de ahí, llegó una generación de futbolistas estelares de la talla de Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Michael Owen y Robinho.

Fue en un amistoso en 2004 (vs. Tokyo Verdy), no es tan conocido pero te aseguramos que este es uno de los mejores goles de la carrera de Zinedine Zidane: así se destacaba el francés en el equipo galáctico. ¡Movimiento fantástico, amague sensacional y a sacar del medio! pic.twitter.com/QOPaXdWnBx

A esa generación se le conoció como los Galácticos, y fue Jaime Ortí, expresidente del Valencia, quien decidió utilizarlo para referirse a esa increíble generación de futbolistas.

Ese término se quedó grabada en la mente de varios periodistas y comenzaron a utilizar ese mote para el Real Madrid que estaba lleno de magia.

Otros que formaron parte de esa generación son Iker Casillas, Guti, Raúl González y Roberto Carlos, todos leyendas del cuadro merengue y que se merecen un lugar en el Salón de la Fama del Equipo.

Luís Figo proved why he was a @realmadrid Galácticos on this day back in 2⃣0⃣0⃣3⃣.

Check out this exquisite finish by the Portuguese Maestro. 🇵🇹🎯#ESPN | #OnThisDay | #UCL | #ESPNAfrica pic.twitter.com/qildYZ0AEk

— ESPN Africa (@ESPNAfrica) April 8, 2020