Realizan concierto en Reino Unido con distanciamiento social

2,500 personas asistieron al primer concierto realizado en Reino Unido, aplicando medidas de distanciamiento social, informó Variety.com . Y por lo que se ve en redes sociales, los presentes la pasaron muy bien.

Los asistentes del concierto estaban en 500 plataformas separadas entre sí, donde se ubicaban pequeños grupos para disfrutar de la presentación del músico Sam Fender.

UK’s first socially distanced concert at Gosforth Park, #Newcastle , which was kicked off by Brit Awards winner #SamFender . pic.twitter.com/kic0hjvR0f

Las plataformas no reunían a desconocidos, realmente cada plataforma contenía una familia o un mismo grupo de personas que vivieran juntas.

Fender fue estrevistado por BBC sobre la novedosa presentación que busca garantizar formas de entretenimiento durante la pandemia.

🚨 You do not want to miss this! 🚨@samfendermusic has given us exclusive access to some of the first socially distanced gigs since lockdown! 🎸

👀 Join @MissAlexjones and @IAmChrisRamsey tonight on @BBCOne at 7pm to see the interview in full! pic.twitter.com/oNHRGf3WE8

— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) August 14, 2020