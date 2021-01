realizan-evento-masivo-sin-restricciones-de-covid-19-en-iglesia-en-charlotte

Una iglesia de Charlotte recibió comentarios negativos de los funcionarios de salud del condado de Mecklenburg el viernes 22 de enero después de que unos videos publicados en las redes sociales mostraran una reunión grande negando las restricciones de COVID-19.

Los videos muestran a la gente en Elevation Church en Ballantyne con poca o ninguna distancia social y sin mascarillas.

En el año 2020, otra iglesia en Charlotte fue multada después de organizar un gran evento donde se confirmaron más de 200 casos COVID-19 y 12 personas murieron como resultado.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Un representante de Elevation Church dijo que tomaron precauciones para este evento específico, que no era un servicio regular, probando a las 195 personas que asistieron cuando llegaban. Cualquiera que dio positivo fue enviado a casa a cuarentena, dijo el portavoz.

Gibbie Harris, directora de salud pública del condado de Mecklenburg, dijo que está atenta, pero aconsejó que las pruebas no son la solución para organizar una reunión.

“Una prueba negativa es un punto en el tiempo. Eso no significa que esa persona no pueda infectarse o no esté ya infectada. Les pedimos, como les hemos pedido a todos los demás de nuestra comunidad que usen máscaras, que se distancien socialmente y que no se reúnan en grandes grupos”, dijo Harris en una conferencia el viernes 22 de enero.

Las iglesias están protegidas por la Primera Enmienda y no están sujetas a las restricciones bajo la Orden Ejecutiva de Carolina del Norte, que limita las reuniones en interiores a diez personas.

Según datos estatales, las reuniones religiosas representan el mayor número de muertes relacionadas con grupos de COVID-19, con 35 confirmadas.

Harris dijo que ningún brote ha sido causado por Elevation Church, pero los funcionarios de salud lo están observando cuidadosamente.

“La gente necesita quedarse en casa. Esa es la única alternativa segura”, dijo Harris el viernes 22 de enero.