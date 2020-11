Realizan streaming de Among Us con Neymar y bate todos los récords

Among Us continúa cosechando records, no sólo por los niveles de descarga que tiene en la actualidad, sino por su presencia y alcance, puntos clave que buscan todos los desarrolladores para hacer asequible su trabajo.

Sin duda, Among Us en un fenómeno que nadie esperaba, no es complicado de jugar y la serie de retos que ofrece te mantiene por horas pegado a la pantalla, ya sea en versión móvil o en su modalidad para PC.

¿Quién realizó un streaming de Among Us con Neymar?

Por esta razón, no es raro que los futbolistas estén al tanto de todas las novedades en cuanto a videojuegos, ya que muchos de ellos prefieren estar pegados a una consola en lugar de estar en el campo de juego.

Es por esto que el canal de Twitch de Ibai Llanos, quien es uno de los streamers más populares de España, invitó a una sesión de Among Us al futbolista estelar Neymar.

📽 O PAI TA ON!!! Neymar começou a live no Twitch assim 🤣🤩❤ pic.twitter.com/YHjYEyXDZp — Memesneymar (@memesneymar) October 1, 2020

Una audiencia que pocas veces se ha visto

Según el diario El Español, Llanos pulverizó todos los récords de su canal cuando alcanzó la cifra de 258 mil 058 espectadores simultáneos, número que jamás ha tenido y que le dejó grandes ganancias.

De acuerdo a TVTOP España, Llanos tuvo una media de 171,676 por transmisión y a sesión tuvo de todo, desde risas, consejos y un Neymar que mostró sus mejores habilidades en Among Us.

O Neymar de impostor no Among Us pic.twitter.com/CIeon2kRRG — Insta: Futlize (@futlize) October 1, 2020

Among Us es un juego desarrollado por InnerSloth, llegó originalmente en 2018 y fue dos años después que se colocó en el gusto generalizado de la comunidad gamer.