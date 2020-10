Realizarán una celebración de votación anticipada en Charlotte

El sábado, 31 de octubre, en el último día del periodo de votación anticipada en Carolina del Norte, realizarán una celebración en Charlotte como parte de Las Semanas De Acción de Votación Temprana.

El evento, al aire libre al frente de votación Spectrum Center, es presentado por la organización de Michelle Obama, When We All Vote Together (Cuando todos votamos juntos), en asociación con More Than A Vote (más de un voto), la organización de derechos electorales fundada por LeBron James y una coalición de atletas y artistas afroamericanas.

La celebración incluirá información, transporte, alimentos, música, equipo de protección personal y apoyo de protección al votante.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La celebración incluirá alimentos gratis de la organización asociada World Central Kitchen, música de DJs locales, equipos de protección personal, y apoyo de protección al votante del Comité de Abogados Por Los Derechos Civiles Bajo La Ley.

El evento está asociado con Lyft, que proveerá viajes con descuentos para ayudar a las personas llegar a los centros de votación anticipada.

El evento espera aumentar los votos entre los jóvenes

Según La Oficina del Censo de Estados Unidos, solamente el 32 % de los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad reportaron haber votado en Carolina del Norte en 2018.

Estudios muestran que las activaciones de votación anticipada pueden ayudar aumentar la participación en las elecciones por casi 4 % e indican que las celebraciones de votar pueden tener un impacto significativo en la participación de los votantes en cualquier ambiente electoral, atrayendo votantes de baja tendencia quienes no votarían en el caso contrario.

Celebración de votación anticipada

El evento se llevará a cabo el sábado 31 de octubre al aire libre en 221 N. Caldwell Street, al frente del Spectrum Center desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Aprende más en el sitio web de When We All Vote.