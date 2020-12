Rebecca de Alba habló de su relación con Ricky Martin y dijo si sabía que era gay

Hoy Ricky Martin muestra su felicidad con su esposo Jwan Yosef, con quien tiene una familia y con quien presume su amor de manera constante. Antes de ello, el también actor solo había hecho pública su relación con la modelo y presentadora Rebecca de Alba, quien recientemente habló de su relación con Ricky Martin y aclaró si ella ya sabía que el cantante es gay.

Fue cuando Ricky Martin salió del grupo Menudo, que comenzó a vivir en la Ciudad de México, donde mantuvo una relación de 7 años con la modelo originaria de Zacatecas.

Fue durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado que la expresentadora de Un Nuevo Día dio los detalles de su relación con el intérprete boricua.

De acuerdo con Rebecca, ella y Ricky se enamoraron siendo amigos, ya que pasaban mucho tiempo juntos e incluso fueron vecinos, por lo que cuando menos se dieron cuenta ya estaban enamorados.

La modelo contó que fue criticada por salir con alguien seis años menor que él, pero también contó con humor que después la gente le preguntaba cuál era su secreto para salir con alguien más joven.

Además, la periodista de 56 años contó si ella ya sabía de la orientación sexual del cantante de 49 años, algo de lo que se ha hablado desde la separación de la pareja, que sucedió en el 2005.

Esta declaración fue hecha ya que muchas personas criticaron a Rebecca de Alba cuando Ricky Martin hizo pública su orientación sexual.

La gente comenzó a cuestionar si Rebecca de Alba era lesbiana y si ambos habían hecho un trato.

Lo más cagado de todo es que cuando él dijo, bueno, soy homosexual, mucha gente dijo ‘Claro, como él es gay, seguro que ella también es’. Y yo decía, pero si no es gripe… No se pega. Entonces empiezan a especular y dicen que como no me he casado, que porque él es gay, que entonces yo también y nos tapábamos mutuamente. Es imparable mencionar toda la cantidad de pendejadas que se dijeron. En el momento era como… qué hueva”, señaló.