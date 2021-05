Rebel Wilson compartió “malas noticias” sobre fertilidad

La actriz Rebel Wilson acaparó la atención en su Instagram tras publicar un emotivo mensajes que incluye “malas noticias” sobre la fertilidad.

Hoy recibí una mala noticia y no tenía a nadie con quien compartirla… pero supongo que debo contárselo a alguien. A todas las mujeres que luchan por la fertilidad, las siento. El universo funciona de formas misteriosas y, a veces, todo no tiene sentido… pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras.

Un tiempo más tarde emitió una actualización para agregar:

Solo quería decir que me desperté esta mañana y leí los amables mensajes e historias de todos sobre sus viajes y no puedo decirte cuánto significó eso para mí y me ha hecho sentir mucho mejor hoy. Redes sociales para ganar aquí en términos de crear conexión cuando estaba en un lugar muy solitario. Así que gracias a todos 💕