Empleados de comida rápida de Durham se unieron en una misma voz para exigir derechos laborales, luego del contagio de coronavirus de un trabajador de McDonald’s.

Un empleado de un restaurante de la cadena de hamburguesas de 5277 N. Roxboro Road, dio positivo por COVID-19.

Sus compañeros convocaron a huelga y se reunieron con otros trabajadores de otro McDonald’s, ubicado en 2010 N. Roxboro Road.

Su exigencia a la cadena de restaurantes es que los proteja de la exposición al COVID-19 y pague un salario mínimo de 15 dólares por hora.

Los trabajadores realizaron la huelga de un día con los restaurantes abiertos durante toda la jornada.

Una caravana de más de treinta autos rodeó el restaurante de comida rápida durante casi una hora, con los manifestantes tocando la bocina y vitoreando.

Los autos estaban decorados con pancartas que decían “$ 15”.

Alrededor de una docena de trabajadores estaba fuera del restaurante gritando consignas.

“Trabajamos, sudamos, por $ 15 en nuestro cheque y una llamada y respuesta, No podemos sobrevivir con $ 7.25”, decían.

In response to Starbucks CEO Johnson's announcement the coffee giant will raise its minimum wage to at least $15/hr over the next 3 years, Durham, NC @McDonalds worker Antoine Williams, who is on strike today demanding $15/hr, issued the following statement#FightFor15 pic.twitter.com/hGrbFQrPmL

— Fight For 15 (@fightfor15) December 10, 2020