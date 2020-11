Ser vegano no significa que no puedas disfrutar uno de los platos más populares y deliciosos, la hamburguesa. Vamos a preparar ahora una rica hamburguesa sin carne, hamburguesa de lentejas vegana.

Es una receta ideal para quienes no coman carne, veganos o vegetarianos, pero también te animamos a probarla aunque no sea tu caso, porque seguramente te sorprenderá gratamente y te permitirá probar la tradicional hamburguesa de una manera no tradicional.

También es una receta buenísima para que los niños coman legumbres de una forma diferente a la habitual.

Además es sencilla de preparar y resultan muy saludables.

Ingredientes para 2:

1 taza de lentejas

½ taza de harina de trigo o pan rallado

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 cuchara de aceite de oliva virgen

Unas ramitas de perejil fresco

Sal a gusto

Pimienta negra molida

Preparación de hamburguesa de lentejas vegana:

Necesitamos tener las lentejas ya cocidas, para que estén tiernas y poder incorporarlas en la receta. Se pueden preparar previamente cocinándolas por 1 hora en agua o utilizar unas lentejas ya procesadas y que vienen ya listas para utilizar en la cocina, cuidando que mantengan su condición vegana. Mi recomendación es prepararla en casa para asegurar calidad y procedencia, utilizando el tipo de lenteja pardina, que es pequeña, sabrosa y con una piel fina, muy agradable de comer. Ya con las lentejas cocidas y escurridas del agua, las trituramos pero no demasiado, o bien triturar únicamente la mitad y al mezclarlas con la otra mitad tendremos una base adecuada para armar después las hamburguesas de lentejas. Reservamos. Laminamos finamente los 3 dientes de ajo y picamos en trozos muy pequeños la cebolla y el perejil fresco. Introducimos las lentejas en un recipiente y el resto de ingredientes, agregando la harina de trigo (o pan rallado) y salpimentamos al gusto mezclando todos los ingredientes, amasando hasta formar una mezcla compacta. Retiramos y preparamos unas bolas con la masa y les damos forma de hamburguesas con las manos, aplastándolas de forma suave. Ponemos en un sartén 1 cucharada de aceite de oliva virgen y cuando esté caliente, pasamos las hamburguesas de lentejas veganas unos minutos por ambos lados hasta que queden bien cocidas por dentro, lo que haremos a fuego medio para que no se quemen.

Y ya están listas estas exquisitas hamburguesas de lentejas veganas para comer, y las podemos servir acompañadas de una ensalada o bien de forma clásica, dentro de pan de hamburguesa, con los ingredientes habituales y unas crujientes patitas fritas..

Esperamos que disfrutes de esta magnífica receta de hamburguesa de lentejas compartiéndola con tu familia y amigos.

¡Bon apetite!