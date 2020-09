El hummus de garbanzos sin duda uno de los platos de comida árabe más apreciada, pero es otra de esas recetas que llevan ingredientes exóticos que generalmente no tenemos en la despensa o no es fácil de conseguir, como en este caso el tahini, una pasta hecha a base de semillas de sésamo. Aquí te dejo esta receta para preparar el hummus sin tahini para que no dejes de disfrutarlo sin perder sus atributos ni exquisitos sabores.

Entonces si quieres comer un rico hummus, no te preocupes, porque esta receta de hummus sin tahini, es una versión fácil y rápida de preparar de esta increíble crema para untar vegana.

La puedes disfrutar como una entrada en una comida, y también como un dio para untar en pan pita, tostadas, nachos y muchas opciones más.

¿Listos para prepararlo? ¡Vamos adelante!

Ingredientes para 2:

200 gramos de garbanzos cocidos

2 dientes de Ajo

2 cucharadas soperas de Agua

1 cucharada sopera de Aceite de oliva

1 pizca de Comino

1 pizca de Sal

1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas (opcional)

1 pizca de Pimienta

Preparación del hummus sin tahini:

Puedes preparar los garbanzos frescos siguiendo las indicaciones tradicionales para cocinar garbanzos, o utilizar unos que ya vengan preparados, después de lavarlos y escurrirlos. Coloca los ingredientes en en un vaso de la licuadora o procesador de alimentos. Reserva aparta algunas semillas de sésamo para la decoración. Trituramos todo hasta conseguir una pasta homogénea, sin trozos de garbanzo a la vista. Corregimos la consistencia y sazón añadiendo más agua o aceite, sal o pimienta. Podemos darle un toque extra de sabor agregando jugo de limón o aceitunas al hummus sin tahini. Cuando ya esté a punto, lo refrigeramos hasta el momento de servir, aunque es mejor servirlo de inmediato para disfrutar todo su sabor.

Lo servimos haciendo unos surcos con ayuda de un cuchillo y añadimos un poco de aceite de oliva y rocíamos las semillas de sésamo reservadas por encima para decoración. Si no tienes las semillas de sésamo, yo lo preparé con una combinación de semillas de Chia, Linaza y Cáñamo, y quedó espectacular!

Y ya está listo, así de fácil.

A disfrutar de este rico hummus sin tahini, muy sabroso y fácil de preparar.

Bon appetite!