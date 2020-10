Uno de los personajes favoritos de todos los tiempos es Spider Man, un superhéroe que no necesita presentación y que ha sido objeto de numerosos filmes, no sólo por la vida del arácnido sino por el sinfín de situaciones que pasa por ser diferente a los demás.

Recordemos que Spider es más humano, tiene superpoderes gracias a la mordida de una araña que fue expuesta a pruebas en un laboratorio y su vez, es un semi fracasado fotoperiodista en la vida real.

Superhéroe por la noche, asalariado de día

Así es, “Spidey” lleva una doble vida, no debe ser fácil salvar al mundo por la noche y tener que ganarse el sustento al siguiente día soportando como jefe a Jonah Jameson.

En el mundo de los cómics y superhéroes todos mueren alguna vez, lo mismo le ha pasado a Wolverine, Batman y Superman, entonces, por qué no habría de pasar lo mismo con Spider Man en el Universo Marvel.

Lo curioso es que “Spidey” no ha muerto en sólo una ocasión sino en 10 o más, así que hablamos de un superhéroe que está más allá de lo imaginable y que tiene distintos finales trágicos.

Kraven logró domar a ‘Spidey’

¿Recuerdan a Kraven el Cazador? Uno de los enemigos de toda la vida de Spider Man logra en The Last Hunt lo que muchos no pudieron, enterrar al arácnido.

Resulta que orquesta un plan para que Spider Man termina enterrado en un cementerio y después suicidarse, todo para demostrar que puede ser mucho mejor que Peter Parker con disfraz.

The Owl envenena a la Araña

The Owl logra envenenar al Arañita con un brebaje que lo tiene entre la vida y la muerte, el Dr. Octopus dice tener la cura y pasan un sinfín de cosas antes de que Peter Parker vuelva a la vida de manera milagrosa.

Un tremendo drama que todo fan de Spider Man debe leer, no hay desperdicio en ninguna página de The Web of Death Spider-Man.

El Dr. Octopus acaba con el cerebro de Spider Man

Como el malvado Dr. Octopus siempre tiene un plan para eliminar a “Spidey”, ahora se le ocurrió cambiar su cerebro por el de Peter Parker debido a una extraña enfermedad degenerativa que lo tiene al borde de la muerte.

Esto lo consigue y por varios días vemos a Spider Man, quien en realidad es el Dr. Octopus, pero esto no es problema para que de alguna u otra forma, el Hombre Araña sobreviva al menos en estado mental.

Morlum logra aniquilar a Spidey o eso creía

Morlum, un enemigo letal de nuestro amigo arácnido logra matar a Spider Man, todos lloran por la muerte de Peter Parker, pero de pronto su cuerpo se desintegra.

A la semana de haber ocurrido esto, aparece nuevamente Spider Man y todo queda en que había cambiado de piel. ¡Una verdadera locura este comic!

Asesinado por una pedrada de Terraxia

Recordemos que en The Infinity Gauntlet, Spider Man pierde la vida gracias a una tremenda pedrada que le propina Terraxia, luego que Thanos utiliza las gemas del poder.

Pero más adelante, otra vez Spider Man logra sobrevivir gracias a que lo resucitan. Esta Araña tiene más vidas que un gato.

¿Recuerdas alguna otra muerte de Spider Man en los Cómics?